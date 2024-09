i Autor: AP Iga Świątek - Ludmiła Samsonowa Relacja NA ŻYWO Wynik meczu 4. runda US Open

RELACJA NA ŻYWO

Iga Świątek i Ludmiła Samsonowa już dzisiaj zagrają w 4. rundzie US Open. Polka i Rosjanka wcześniej grały ze sobą trzy razy i we wszystkich tych spotkaniach górą była nasza gwiazda. - Samsonowa gra szybko i płasko, a taka gra pasuje do tych warunków - mówiła Iga Świątek, która awans do 4. rundy wywalczyła po zwycięstwie 6:4, 6;2 nad inną Rosjanką Anastazją Pawluczenkową. Wyrównała już wynik sprzed roku, gdy w US Open doszła właśnie do 4. rundy. Poniżej nasza relacja na żywo i wynik meczu Świątek - Samsonowa dzisiaj w US Open 2024.