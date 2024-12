Iga Świątek - Malene Helgo RELACJA NA ŻYWO United Cup WYNIK meczu Polska - Norwegia

Novak Djoković grzmi w sprawie Igi Świątek. Serb nie ma co do tego wątpliwości, ostre słowa

Na żywo Iga Świątek - Malene Helgo 40-40 As serwisowy Helgo 40-30 Iga ma breakpointa po błędzie rywalki 30-30 Helgo wyrzuciła za końcową linię 15-30 Nieudany return Świątek 15-15 Iga wywierała presję i skończyła punkt mocnym forhendem 0-15 Niecelny return Igi 6:1, 4:0 Gem Świątek. Iga przegrywała w nim 0-30, ale potem dobrze serwowała. Na koniec posłała asa 40-30 Dobry serwis Igi z dużą rotacją na zewnątrz 30-30 Helgo returnowała w siatkę 15-30 Dobra reakcja Polki na agresywny return Norweżki 0-30 Podwójny błąd serwisowy Igi 0-15 Dobry return Helgo pod nogi Igi 6:1, 3:0 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Długi gem, zacięta walka na przewagi. Helgo broniła się dzielnie, ale Iga znów przełamała jej podanie dzięki świetnym returnom Znów świetny return Polki. Breakpoint Równowaga. As serwisowy Norweżki Iga ma breakpointa. Znów dobry return Równowaga. Znów świetny return Igi Helgo ma przewagę Równowaga. Helgo ambitnie walczy o tego gema Iga ma breakpointa. Rywalka nie popisała się przy siatce Ale return Igi! Atomowy i w linię! Równowaga As serwisowy Helgo. Ma przewagę Równowaga. Dobry płaski serwis Norweżki Błąd Helgo. Jest kolejna szansa na przełamanie 40-40 Norweżka obroniła trzy kolejne breakpointy 40-30 Nieudany return Igi, przewaga w gemie topnieje... 40-15 Autowe zagranie Polki, wymuszony błąd 40-0 Iga ma breakpointy 30-0 Znów znakomity return wiceliderki rankingu 15-0 Mocny return Polki. Norweżka odegrała w aut 6:1, 2:0 Gem Świątek. Na koniec Iga ładnie zakręciła piłkę forhendem, mordercza rotacja 40-30 Dobry serwis Świątek 30-30 Iga zagrała w aut po dobrym returnie rywalki 30-15 A teraz podwójny błąd serwisowy Igi 30-0 Znów świetne pierwsze podanie 15-0 Dobry bekhend Polki po znakomitym pierwszym serwisie 6:1, 1:0 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga przełamuje podanie rywalki. Na koniec znów jej agresywny return 40-15 Iga ma breakpointy 30-15 Błąd Norweżki po mocnym returnie Polki 15-15 Dobry serwis Helgo 15-0 Ale błąd Norweżki! Kiks na półkorcie Początek drugiego seta. Serwuje Helgo 6:1 GEM I SET ŚWIĄTEK. Iga pewnie wygrywa pierwszego seta 6:1. Na koniec kolejna efektowna akcja 40-15 Piłki setowe 30-15 Mocny odwrotny forhend Igi, zaskoczyła kierunkiem zagrania rywalkę 15-15 A teraz błąd mistrzyni Roland Garros 15-0 Precyzyjne zagranie Polki, dokładny forhend 5:1 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec podwójny błąd serwisowy Helgo 40-30 Mocny bekhend Igi, ale kluczowy był return. Jest breakpoint 30-30 Efektowna akcja Norweżki, dobry serwis i dokładny bekhend 30-15 Niecelny return Igi 30-0 Norweżka pod presją zagrała za końcową linię 15-0 Podwójny błąd serwisowy Helgo. Boi się returnów Świątek i ryzykuje 4:1 Gem Świątek. Na koniec niesamowity forhend Igi po crossie 40-o Autowy forhend Norweżki 30-0 Znakomity serwis Polki 15-0 Helgo wywierała presję, ale nadziała się na ładną kontrę Świątek 3:1 Gem Helgo. Norweżka przerywa serię Polki. Obroniła serwis 30-40 Ładny forhend Helgo 30-30 Mocny return Igi. Bezlitośnie atakuje drugie podanie Norweżki 15-30 Helgo dobrze wytrzymała szybkie tempo wymiany. To Iga pierwsza zagrała na aut 15-15 Duży aut po forhendzie Helgo 0-15 Nieudany return Polki 3:0 Gem Świątek. Na koniec mocny forhend Polki. Iga wygrywa kolejnego gema 40-30 Sprytny bekhend Polki, przeciwko kierunkowi biegu rywalki 30-30 Niecelny forhend Igi, duży aut 30-15 As serwisowy Polki! 15-15 Podwójny błąd serwisowy Igi. Pierwszy punkt przegrany w meczu 15-0 Dobry serwis Polki 2:0 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec dokładny bekhend Polki. Gem do zera. Pełna dominacja 40-0 Podwójny błąd serwisowy Norweżki. Są breakpointy 30-0 Atomowy return Igi 15-0 Długa i szybka wymiana. Na koniec dokładny forhend Świątek z dużą rotacją 1:0 Gem Świątek. Polka wygrała gema otwarcia do zera. Bardzo pewnie obroniony serwis 40-0 A teraz potężny forhend Polki 30-0 As serwisowy Igi Świątek 15-0 Helgo zagrała w siatkę GRAMY! Serwuje Iga Świątek Za chwilę początek meczu Panie zagrają pod zasuniętym dachem, co oczywiście wpłynie na warunki Trwa już rozgrzewka Czas na narodowe hymny Trwa już prezentacja zawodników Polscy tenisiści za chwilę pojawią się na korcie Wielka Brytania właśnie pokonała Argentynę 2-1 po meczu miksta. Za chwilę mecz Igi Świątek Czekamy na koniec meczu miksta w spotkaniu Wielka Brytania - Argentyna. Mecz Igi Świątek zacznie się nieco później Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Malene Helgo w spotkaniu Polska - Norwegia w United Cup. Początek o godzinie 7.30 polskiego czasu

Iga Świątek i Hubert Hurkacz znów łączą siły w międzynarodowym turnieju United Cup, w którym rozpoczynają nowy sezon. To rozgrywane w Australii międzynarodowe rozgrywki organizowane wspólnie przez ATP i WTA. Walczy w nich 18 zespołów, które trafiły do 6 grup. Nasi tenisiści zagrają w Sydney kolejno z Norwegią (30 grudnia) i Czechami (1 stycznia). Do ćwierćfinałów awansują zwycięzcy grup i dwie drużyny z drugich miejsc z najlepszym bilansem. Każdy mecz składa się z singla kobiet, singla mężczyzn i miksta. Tenisiści w United Cup walczą o rankingowe punkty i zarabiają duże pieniądze. W puli nagród jest aż 10 mln dolarów.

Iga Świątek - Malene Helgo RELACJA NA ŻYWO z United Cup

Rok temu Iga Świątek i Hubert Hurkacz byli dosłownie o włos od wygrania tego turnieju. W dramatycznym finale zmierzyli się z Niemcami. Iga Świątek rozbiła (6:3, 6:0) Andżelikę Kerber, a Hubi Hurkacz miał dwie piłki meczowe w pojedynku z Alexandrem Zverevem. Przy jednej z nich po zagraniu Niemca piłka zawadziła o boczną linię. Zverev odrobił straty, pokonał Hurkacza (6:7, 7:6, 6:4), a potem Polacy ulegli Niemcom w mikście (4:6, 7:5, 4-10). Teraz Polacy znów wymieniani są w gronie głównych faworytów do triumfu.

Iga Świątek nie powinna mieć problemów z pokonaniem Malene Helgo, która w rankingu WTA zajmuje dopiero 404. miejsce. Wczoraj w meczu Norwegia - Czechy (1:2) uległa 2:6, 2:6 Karolinie Muchovej. Dużo trudniejsze zadanie czeka Huberta Hurkacza, który po pojedynku Igi Świątek zmierzy się ze znakomitym Casperem Ruudem (nr 6 ATP).