Hubert Hurkacz – Casper Ruud RELACJA NA ŻYWO United cup WYNIK meczu Polska – Norwegia dzisiaj 30.12

United Cup to rozgrywki niezwykle ciekawe. Choć grają tu reprezentacje, to zawody organizowane są nie przez ITF, a wspólnie przez WTA oraz ATP. To oznacza, że Iga Świątek i Hubert Hurkacz grają nie tylko dla prestiżu i wynagrodzenia, ale też zdobywają punkty do swoich rankingów indywidualnych. W tym roku Polacy znaleźli się w grupie z Czechami i Norwegią, a zmagania rozpoczną od rywalizacji z drugim z tych zespołów, który wcześniej uległ już Czechom. Jako pierwsza na kort wyjdzie Iga Świątek, która zmierzy się z notowaną na 404. miejscu Malene Helgo. Po jej spotkaniu na kort wyjdzie Hubert Hurkacz.

Najlepszy polski tenisista będzie miał o wiele trudniejsze zadanie. On zmierzy się z Casprem Ruudem, obecnie szóstym zawodnikiem na świecie. Jeśli Iga Świątek zgodnie z planem pokona Helgo, a Hurkacz (obecnie 16. na świecie) nie zdoła wygrać z wyżej notowanym rywalem, to o wszystkim zadecyduje mecz miksta. Do tej pory Ruud i Hurkacz mierzyli się ze sobą trzy razy – w 2022 roku Norweg wygrał z Hurkaczem podczas Rolanda Garrosa 3:1, ale później tego samego roku to Polak był górą i w trzech setach pokonał Ruuda w Montrealu. Panowie spotkali się jeszcze raz w 2024 roku i wówczas w Monako znów lepszy był Ruud. Promykiem nadziei może być fakt, że Polak wygrał z Ruudem na nawierzchni twardej (dwie porażki poniósł na ziemnej), a właśnie na takiej rozgrywany jest United Cup.