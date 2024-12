Iga Świątek - Malene Helgo RELACJA NA ŻYWO WYNIK meczu Polska - Norwegia United Cup 2025

Novak Djoković grzmi w sprawie Igi Świątek. Serb nie ma co do tego wątpliwości, ostre słowa

Na żywo Iga Świątek - Malene Helgo Wielka Brytania właśnie pokonała Argentynę 2-1 po meczu miksta. Za chwilę mecz Igi Świątek Czekamy na koniec meczu miksta w spotkaniu Wielka Brytania - Argentyna. Mecz Igi Świątek zacznie się nieco później Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Malene Helgo w spotkaniu Polska - Norwegia w United Cup. Początek o godzinie 7.30 polskiego czasu

Iga Świątek i Hubert Hurkacz znów łączą siły w międzynarodowym turnieju United Cup, w którym rozpoczynają nowy sezon. To rozgrywane w Australii międzynarodowe rozgrywki organizowane wspólnie przez ATP i WTA. Walczy w nich 18 zespołów, które trafiły do 6 grup. Nasi tenisiści zagrają w Sydney kolejno z Norwegią (30 grudnia) i Czechami (1 stycznia). Do ćwierćfinałów awansują zwycięzcy grup i dwie drużyny z drugich miejsc z najlepszym bilansem. Każdy mecz składa się z singla kobiet, singla mężczyzn i miksta. Tenisiści w United Cup walczą o rankingowe punkty i zarabiają duże pieniądze. W puli nagród jest aż 10 mln dolarów.

Iga Świątek - Malene Helgo RELACJA NA ŻYWO z United Cup

Rok temu Iga Świątek i Hubert Hurkacz byli dosłownie o włos od wygrania tego turnieju. W dramatycznym finale zmierzyli się z Niemcami. Iga Świątek rozbiła (6:3, 6:0) Andżelikę Kerber, a Hubi Hurkacz miał dwie piłki meczowe w pojedynku z Alexandrem Zverevem. Przy jednej z nich po zagraniu Niemca piłka zawadziła o boczną linię. Zverev odrobił straty, pokonał Hurkacza (6:7, 7:6, 6:4), a potem Polacy ulegli Niemcom w mikście (4:6, 7:5, 4-10). Teraz Polacy znów wymieniani są w gronie głównych faworytów do triumfu.

Iga Świątek nie powinna mieć problemów z pokonaniem Malene Helgo, która w rankingu WTA zajmuje dopiero 404. miejsce. Wczoraj w meczu Norwegia - Czechy (1:2) uległa 2:6, 2:6 Karolinie Muchovej. Dużo trudniejsze zadanie czeka Huberta Hurkacza, który po pojedynku Igi Świątek zmierzy się ze znakomitym Casperem Ruudem (nr 6 ATP).