Hubert Hurkacz - Tomas Machac RELACJA NA ŻYWO United Cup WYNIK meczu Polska - Czechy

Na żywo Hubert Hurkacz - Tomas Machac 15-15 As Polaka 5:7, 1:1 Gem Machac. Czech wyrównuje. Polak stara się grać agresywnie, ale rywal jest solidniejszy 30-40 Hubi minięty przy siatce 30-30 Czech zagrał w siatkę pod presją 15-30 Potężny forhend Machaca, wymusił błąd Hurkacza 15-15 Piękny bekhend Polaka po crossie 5:7, 1:0 Gem Hurkacz. Polak pewnie obronił serwis w gemie otwierającym drugiego seta 40-15 Autowy return Machaca 30-15 As serwisowy Hurkacza, siódmy w tym meczu 15-15 po dobrym serwisie Hubiego Początek drugiego seta. Serwuje Hurkacz 5:7 GEM I SET MACHAC. Hurkacz przegrywa pierwszego seta 15-40 Podwójny błąd serwisowy Czecha 0-40 Piłki setowe 0-30 Polak zepchnięty do defensywy i w końcu zagrał w siatkę 5:6 Gem Machac PRZEŁAMANIE. Polak traci serwis. W ostatniej akcji Machac trafił idealnie w boczną linię 30-40 Hurkacz broni breakpointa 30-30 Znakomity wolej Machaca 30-15 po podwójnym błędzie serwisowym Huberta 30-0 Dobry wolej Polaka po dobrym serwisie 15-0 Świetny serwis na zewnątrz Hurkacza 5:5 Gem Machac. Mamy znów remis 30-40 Dobry serwis Machaca 30-30 15-30 Świetny forhend Czecha 15-15 As serwisowy Machaca 15-0 po błędzie Czecha 5:4 Gem Hurkacz. Na koniec kolejny as serwisowy Polaka 40-0 As Hubiego 30-0 po błędzie Machaca. Hurkacz wymusił go agresywną grą 4:4 Gem Machac. Czech ponownie wyrównuje 30-40 Teraz Czech pod presją zagrał w siatkę 15-40 Bardzo niecelny forhend Hubiego 15-15 Bekhend Hurkacza w siatkę 15-0 Podwójny błąd serwisowy Czecha 4:3 Gem Hurkacz. Polak obronił podanie po grze na przewagi 40-40 40-30 Świetny bekhend Polaka 30-30 Hubi ruszył do siatki, ale Machac popisał się ładnym minięciem 30-15 Mocny serwis Hurkacza 15-15 Szybka i ciekawa wymiana. W końcu pomylił się Machac 0-15 Autowy forhend Polaka 3:3 Gem Machac. Mamy znów remis, wciąż bez breakpointów 30-40 Machac odpowiada dobrym serwisem 30-30 Dobry agresywny return Hurkacza 15-15 Hubi bronił się slajsem, ale w końcu zagrał na aut 15-0 Kapitalny forhend Polaka po dłuższej wymianie 3:2 Gem Hurkacz. Polak wraca na prowadzenie. Obronił podanie, na koniec zaserwował asa 40-15 Dobry głęboki forhend Hurkacza 30-15 Hubi zagrał między nogami ale za końcową linię 30-0 po błędzie Czecha 2:2 Gem Machac. Mamy już remis 15-40 Hurkacz miał inicjatywę, ale zagrał za końcową linię 15-30 Hubi odpowiada mocnym forhendem 0-30 Mocny forhend Czecha po crossie 2:1 Gem Hurkacz. Polak znów obronił podanie, wygrywając gema do zera 40-0 Kolejny potężny serwis Polaka 30-0 As Hubiego 15-0 Dobry drugi serwis Polaka 1:1 Gem Machac. Na koniec dobry serwis Czecha 30-40 Błąd Hurkacza 30-30 Czech zagrał w siatkę 15-30 Ładny slajs Machaca 15-15 po błędzie Czecha 1:0 Gem Hurkacz. Błyskawiczny gem otwarcia wygrany przez Polaka do zera 40-0 Pewny smecz wrocławianina 30-0 po asie serwisowym Polaka GRAMY! Serwuje Hurkacz Trwa już rozgrzewka Za nami hymny i prezentacja zawodników Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Hubert Hurkacz - Tomas Machac w spotkaniu Polska - Czechy w United Cup. Początek po godzinie 0:30 w nocy polskiego czasu

Hubert Hurkacz i Tomas Machac w United Cup zagrają ze sobą po raz drugi. W pierwszym meczu w poprzednim sezonie w Marsylii Polak pokonał Czecha 6:3, 6:4. Hurkacz i Machac w tej edycji United Cup ulegli zgodnie Casperowi Ruudowi. Polak przegrał z Norwegiem 5:7, 3:6, a Czech dzień wcześniej uległ 6:7, 7:5, 4:6. Polacy i Czesi pokonali po 2-1 Norwegów. Teraz walczą o pierwsze miejsce w grupie.

Hurkacz - Machac NA ŻYWO Relacja LIVE WYNIK meczu United Cup

United Cup to rozgrywane w Australii międzynarodowe rozgrywki organizowane wspólnie przez ATP i WTA. Zagra w nich 18 zespołów, które trafiły do 6 grup. Do ćwierćfinałów awansują zwycięzcy grup i dwie drużyny z drugich miejsc z najlepszym bilansem. Każdy mecz składa się z singla kobiet, singla mężczyzn i miksta. Tenisiści w United Cup walczą o rankingowe punkty i zarabiają duże pieniądze. W puli nagród jest aż 11 mln dolarów.