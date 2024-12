Iga Świątek - Karolina Muchova RELACJA NA ŻYWO WYNIK meczu Polska - Czechy w United Cup

Odniosła wielki sukces na igrzyskach! O tym, co ją spotkało nie wiedział nikt. Gabriela Dabrowski ujawniła to po miesiącach

Iga Świątek i Karolina Muchova w United Cup 2025 zagrają ze sobą po raz trzeci. Bilans tej rywalizacji to 2-1 dla Polki, która wygrała oba spotkania w 2023 r. Najpierw był pamiętny finał Roland Garros, w którym Czeszka w trzecim secie przejęła inicjatywę, ale nasza tenisistka w swoim stylu najlepsze zostawiła na koniec i wygrała starcie o paryski triumf 6:2, 5:7, 6:4. Świątek ograła również Muchovą w trzech setach w Montrealu - 6:1, 4:6, 6:4. Wcześniej górą była Czeszka, w 2019 r. w Pradze.

Iga Świątek i Karolina Muchova doskonale się znają. Czeszka kiedy jest w formie i nie dokucza jej zdrowie, prezentuje bardzo wysoki poziom, więc przed naszą tenisistek bardzo trudne wyzwanie. Muchova występ w United Cup zaczęła od zwycięstwa 6:2, 6:2 z Norweżką Malene Helgo. Świątek następnego dnia rozgromiła tę tenisistkę 6:1, 6:0.

Iga Świątek - Karolina Muchova NA ŻYWO Relacja live WYNIK meczu United Cup

United Cup to rozgrywane w Australii międzynarodowe rozgrywki organizowane wspólnie przez ATP i WTA. Zagra w nich 18 zespołów, które trafiły do 6 grup. Do ćwierćfinałów awansują zwycięzcy grup i dwie drużyny z drugich miejsc z najlepszym bilansem. Każdy mecz składa się z singla kobiet, singla mężczyzn i miksta. Tenisiści w United Cup walczą o rankingowe punkty i zarabiają duże pieniądze. W puli nagród jest aż 11 mln dolarów.

Na żywo Iga Świątek - Karolina Muchova Początek ok. godziny 2 w nocy, po zakończeniu meczu Hurkacz - Machac

