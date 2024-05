i Autor: AP Iga Świątek - Marie Bouzkova Transmisja TV i stream online Gdzie oglądać mecz Roland Garros

Roland Garros 2024

Iga Świątek już dzisiaj zagra z Marie Bouzkovą w 3. rundzie Roland Garros i oby mecz nie kosztował jej tyle sił i nerwów, co poprzednie spotkanie z Naomi Osaką (7;6, 1:6, 7:5). Czeszka dopiero wczoraj w przerywanym przez deszcz meczu pokonała 6:2, 6:2 Janę Fett. Iga Świątek po raz pierwszy zagra z Marie Bouzkovą. Utalentowana zawodniczka z Pragi to była mistrzyni juniorskiego US Open. Sprawdź, gdzie oglądać dzisiaj mecz Świątek - Bouzkova transmisja tv i stream online.