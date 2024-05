Iga Świątek zagra z Naomi Osaką w 2. rundzie Roland Garros. Japonka już w niedzielę pokonała 6:1, 4:6, 7:5 Włoszkę Lucię Bronzetti i czekała na rozstrzygnięcie w meczu Igi Świątek z Leolią Jeanjean. Polka pewnie ograła 6:1, 6:2 Francuzkę i w 2. rundzie będziemy mieli wielki hit. Osaka to była liderka rankingu i czterokrotna mistrzyni Szlemów (wygrała po dwa razy US Open i Australian Open), ale na mączce spisywała się dotąd słabo. W Paryżu najdalej doszła do 3. rundy.

Kiedy gra Iga Świątek z Naomi Osaką w 2. rundzie Roland Garros

Naomi Osaka dwa lata temu przed losowaniem Roland Garros 2022 zdradziła, że w nocy śniło jej się, że... trafiła na Igę Świątek. - Obudziłam się przerażona! - opowiadała z uśmiechem. Na potężnie serwującą Japonkę trzeba jednak uważać, bo ostatnio gra na kortach ziemnych całkiem dobrze. Zrobiła wyraźne postępy. Iga Świątek poprzednio grała z nią w finale Miami Open 2022 i wygrała 6:4, 6:0. - Jestem naprawdę podekscytowana. Kiedy byłam w ciąży, często oglądałam jej mecze. I szczerze mówiąc, myślę, że to zaszczyt zagrać z nią we French Open, ponieważ wygrała tu więcej niż raz. To dla mnie bardzo duży zaszczyt i wyzwanie - powiedziała Osaka o meczu ze Świątek.

Iga Świątek i Naomi Osaka lubią się, a historia tej przyjaźni sięga ich pierwszego meczu w Toronto w 2019 roku (Japonka wygrała 7:6, 6:4). Młodziutka Polka zrobiła wtedy takie wrażenie na słynnej rywalce, że japońska gwiazda długo w ciepłych słowach komplementowała naszą tenisistkę w pomeczowym wywiadzie. Potem były wspólne treningi, obiady, zaskakująca pogawędka na konferencji prasowej a nawet komiczny wideoczat, który mogli śledzić na żywo kibice na całym świecie. Potem Osaka zmagała się z depresją, zaszła w ciążę i przerwała karierę. Japonka i Polka nie utrzymywały już takiego kontaktu, ale obie wciąż wypowiadają się o sobie z dużą sympatią.

Kiedy mecz Świątek - Osaka O której godzinie gra Iga Świątek

Mecz Iga Świątek - Naomi Osaka w 2. rundzie Roland Garros zostanie rozegrany w środę 29 maja 2024 r. Czekamy na plan gier i podamy tutaj godzinę meczu Światek - Osaka. Transmisje TV z Roland Garros 2024 na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze.

