Naomi Osaka czeka na Igę Świątek w 2. rundzie Roland Garros

Naomi Osaka pokonała 6:1, 4:6, 7:5 Włoszkę Lucię Bronzetti. A to oznacza, że jeżeli Iga Świątek ogra w poniedziałek Francuzkę Leolię Jeanjean, zagra z Japonką w 2. rundzie Roland Garros. Osaka to była liderka rankingu i czterokrotna mistrzyni Szlemów, ale na mączce spisywała się dotąd słabo. W Paryżu najdalej doszła do 3. rundy.