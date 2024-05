Iga Świątek na korcie z gwiazdą serialu "Przyjaciele"! Wielki show w Paryżu!

Iga Świątek doprowadza rywalki do szału. Navratilova mocno o Polce

Iga Świątek już we wtorek rano zaintrygowała swoich fanów ciekawym postem na Instagramie. "Hello Paryż! Szukam przyjacielskiego partnera do debla. Kto jest w mieście?" - napisała liderka rankingu WTA. Wśród kibiców zaczęły się domysły i spekulacje, czy mistrzyni nie planuje zagrać w Roland Garros również w turnieju debla. Jednak Iga Świątek wielokrotnie wykluczała taki scenariusz, podkreślając, że teraz skupia się wyłącznie na singlu.

Iga Świątek i Courteney Cox na korcie w Paryżu! Sparing zachwycił kibiców

Okazało się, że chodzi o sportowy event zorganizowany przez sponsora Igi Świątek - szwajcarską markę odzieżową ON Running. Polska gwiazda zaprezentowała w Paryżu nowy strój, w którym grać będzie w Roland Garros 2024. Rozegrała też kilka sparingów. A największą sensację wywołał ten z Courteney Cox, amerykańską gwiazdą serialu "Przyjaciele", który liderka rankingu WTA uwielbia. Panie pograły na korcie, a potem wyściskały się serdecznie, ku uciesze tłumu kibiców obserwujących zawody.

To kolejne tego typu spotkanie Igi Świątek z hollywoodzką gwiazdą. Po triumfie w Indian Wells pozowała do zdjęć z aktorką Zendayą, która promowała nowy film "Challengers". Amerykanka opowiadała potem, że była zachwycona serdecznością polskiej gwiazdy.

- Jestem szczęśliwa. Z tego, jak grałam przez ostatnie tygodnie, ale jeszcze bardziej z tego, jak dobrze czułam się i ile spokoju miałam w sobie i wokół siebie - dzięki ludziom wokół mnie. Rzym w tym roku dał mi mnóstwo wspomnień. Świetnie będzie tu wrócić - napisała do kibiców Iga Świątek, dzieląc się z nimi zdjęciami z pobytu w stolicy Italii. Na jednym z nich delektowała się tiramisu, swoim ulubionym włoskim deserem. Już po wygranym finale w Rzymie zapowiadała, że zje ich dużo, świętując sukces.

Losowanie Roland Garros w czwartek o godzinie 14. Mecze pierwszej rundy rozgrywane będą od niedzieli do wtorku. - Zamierzam cieszyć się wolnym tygodniem, bo już dawno takiego nie miałam. W Paryżu czekają mnie różne spotkania, więc nie będzie tak, że będę tylko odpoczywać. Treningi zaczniemy pewnie w połowie tygodnia - zdradziła mistrzyni. Chodziło jej zapewne o poważne treningi, bo ten pokazowy ma już za sobą.

