Taka naprawdę jest Iga Świątek! Zendaya opowiedziała ze szczegółami o spotkaniu z polską tenisistką. Te głowa nie przejdą bez echa

Agnieszka Radwańska znalazła się w zagrożeniu. Aż głowa paruje! To było nie do pomyślenia

Film "Challengers", który 26 kwietnia miał swoją premierę w Polsce sprawił, że największe światowej media po raz kolejny wróciły do Zendayi i jej niedawnego spotkania z Igą Świątek. Młoda gwiazda Hollywood wcieliła się w najnowszej produkcji Luci Guadagnino w tenisistkę, co również miało wpływ na jej spotkanie z najlepszą tenisistką świata po ostatnim turnieju Indian Wells. Przy okazji premiery filmu, Zendaya oraz jej koledzy z planu zdjęciowego mieli okazję udzielić wywiadu "Dzień Dobry TVN". Nie mogło zabraknąć oczywiście tematu spotkania z Igą Świątek. Zendaya nie kryła się z komplementami pod adresem Polki.

- Iga to przemiła osoba. Udało mi się również zobaczyć jej mecz, co było niesamowite i tylko upewniło mnie w postanowieniu, że nigdy nie zajmę się tenisem profesjonalnie (śmiech). Ona jest zjawiskiem, a jej ruchy to poezja. Do tego była po prostu dla mnie bardzo miła. Pogadałyśmy trochę i cieszyłam się, że zobaczy nasz film. Mam nadzieję, że jej się podoba. - wyznała młoda aktorka ujawniając, jak z jej perspektywy wyglądało spotkanie z najlepszą tenisistką na świecie i jak Iga była dla niej bardzo miła.

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 25 Ile lat skończyła w maju 2023 roku Iga Świątek? 19 22 24 27 Dalej

Już podczas marcowego turnieju Indian Wells zarówno Iga, jak i Zendaya były podekscytowane ze wspólnego spotkania. Polska tenisistka zaproponowała również, że młoda gwiazda Hollywood może z nią potrenować, jeśli będzie miała na to ochotę.