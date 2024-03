Iga Świątek i dziewczyna Spider-Mana! Co za spotkanie z Zendayą, Polka zdradziła kulisy! [ZDJĘCIA]

Iga Świątek i Zendaya! Po finale Indian Wells doszło do niezwykłego spotkania polskiej mistrzyni z amerykańską gwiazdą kina. Iga i Zendaya spotkały się i dłuższą chwilę gawędziły, pozując razem do zdjęć. Aktorka promuje właśnie film "Challengers", który ukaże się w kwietniu. Gra w nim tenisistkę. Już w czasie finałowego meczu Igi Świątek z Marią Sakkari (6:4, 6:0) kamery często pokazywały Zendayę i jej partnera, aktora Toma Hollanda.

Iga Świątek i Zendaya! Zobacz ZDJĘCIA z niezwykłego spotkania

- Już przywykłam do tego całego pomeczowego szaleństwa. Na pewno spotkanie z Zendayą było szalone, ale z drugiej strony to człowiek jak każdy z nas - powiedziała Iga Świątek, pytana w czasie konferencji prasowej o czas spędzony z hollywoodzką gwiazdą. - Byłam po prostu szczęśliwa, że ona lubi tenis i że wkrótce wychodzi jej film o tematyce tenisowej. To powinno być naprawdę ekscytujące. Jeśli chce, może ze mną potrenować w dowolnym momencie - dodała Polka ze śmiechem. - Ale na pewno było fajnie, a ona jest naprawdę wspaniałą osobą. Czuję się zaszczycona, że ​​mam okazję spotkać takich ludzi - stwierdziła Iga Świątek.

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 25 Ile lat skończyła w maju 2023 roku Iga Świątek? 19 22 24 27 Dalej

Iga Świątek po triumfie w Indian Wells rusza teraz do Miami Open. Polka zacznie w 2. rundzie i zagra z Camilą Giorgi albo... Magdaleną Fręch. Pierwszy mecz ma rozegrać w piątek. - Na pewno liczę na kilka dni wolnego w Miami. Pewnie będą dwa, bo jednak więcej nie możemy. Mam wynajęty fajny apartament przy plaży, więc pójdę na plażę i odpocznę - zdradziła Iga Świątek w rozmowie z Canal+ Sport.