Iga Świątek nie wiedziała, że jest nagrywana! Kamera uchwyciła jej zabawy z przyjaciółką, po chwili tylko podgrzała atmosferę

Iga Świątek poprowadziła Polskę do zwycięstwa

Iga Świątek ma za sobą udany czas w reprezentacji Polski. Ostatnio terminarze WTA i ITF układały się tak, że nasza najlepsza tenisistka miała problem, by dopasować grę indywidualną do tej reprezentacyjnej, ale teraz znalazła chwilę, by wesprzeć swoje koleżanki z kadry. I zrobiła, co do niej należało, bowiem wygrała dwa mecze, walnie przyczyniając się do zwycięstwa aż 4:0 nad reprezentacją Szwajcarii. Między spotkaniami Świątek z Simoną Waltert i Celine Naef swoje spotkanie z drugą z wymienionych wygrała Magdalena Fręch, a całość została przypieczętowana zwycięstwem deblowym pary Maja Chwalińska/Katarzyna Kawa z Jil Teichmann/Simona Waltert. To po tym meczu doszło do niezwykle zabawnej sytuacji z udziałem Chwalińskiej i Świątek.

Świątek i Chwalińska złapane prze oko kamery

Po wygraniu całej rywalizacji kapitan polskiej kadry Dawid Celt udzielał wywiadu na korcie, który był transmitowany w Eurosporcie. W pewnym momencie w tle widać, jak Maja Chwalińska i Iga Świątek podchodzą do siebie i zaczynają... osobliwy taniec zwycięstwa. Po chwili tenisistki zorientowały się, że wszystko, co robią, uchwyciła kamera! Wówczas Iga Świątek objęła jeszcze swoją przyjaciółkę i pokazała palcami gest zwycięstwa, a następnie zaczęła dodatkowo przedrzeźniać udzielającego wywiadu Dawida Celta, a wszystko skwitowała szerokim uśmiechem.