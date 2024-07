Iga Świątek już dzisiaj zagra z Petrą Martić już w 2. rundzie Wimbledonu, do której awansowała po zwycięstwie 6:3, 6:4 nad Amerykanką Sofią Kenin. Polka wygrała już 20. mecz z rzędu. Po 19 kolejnych zwycięstwach na mączce (w Madrycie, w Rzymie i Roland Garros) dołożyła kolejne, już na londyńskiej trawie Wimbledonu. Iga Świątek rok temu doszła w Londynie do ćwierćfinału i był to jej najlepszy występ w seniorskiej karierze. Teraz po kontuzji i rezygnacji z gry Aryny Sabalenki jest główną faworytką.

Świątek - Martić Transmisja TV Gdzie oglądać mecz Wimbledon 2024

Iga Świątek i Petra Martić grały ze sobą trzy razy, a Polka wygrała wszystkie te spotkania. Ostatnio pokonała Chorwatkę 6:2, 7:5 rok temu właśnie na trawie Wimbledonu (w 3. rundzie). 33-letnia Martić ma 181 cm, a jej atuty to dobry serwis i mocny forhend. Jej słabsza strona to mobilność, co Iga Świątek powinna znów wykorzystać, narzucając w swoim stylu dużą intensywność meczu.

Iga Świątek na trawie radzi sobie gorzej niż na mączce, ale słynna Chris Evert wyśmiewa opinie, że Polka nie będzie się liczyć w walce o zwycięstwo. – Ludzie, którzy mówią, że Iga w tym roku nie ma szans, są głupi – mówi Amerykanka, zwyciężczyni 18 Szlemów. – Z pewnością dla niej Wimbledon to najtrudniejszy ze Szlemów, z kilku powodów. Chodzi między innymi o to, na jakiej wysokości uderza piłki – analizuje Chris Evert w rozmowie z telewizją ESPN. – Piłki na kortach trawiastych odbijają się nieco niżej. Z jej chwytem rakiety naprawdę trudno jest dostać się pod piłkę i odpowiednio ją uderzyć. Ona nie zdobywa zbyt wielu darmowych punktów serwisem, a to również jest problem. Jest najszybszą zawodniczką w stawce, ale na trawie trudno jej będzie robić te słynne doślizgi. Trawa odbiera jej atuty. Nigdy nie doszła tam dalej niż do ćwierćfinału i pewnie myśli już o igrzyskach. Ale nikt nie jest tak silny psychicznie jak ona. Do tego świetnie odbiera serwis. Dlatego myślę, że mimo tych problemów jest w stanie wygrać Wimbledon – dodała Amerykanka.

Iga Świątek - Petra Martić STREAM ONLINE Gdzie obejrzeć Wimbledon w INTERNECIE

Mecz Iga Świątek - Petra Martić w 2. rundzie Wimbledonu 2024 zostanie rozegrany w czwartek 4 lipca. Początek meczu Igi Świątek z Petrą Martić ok. godziny 16.30-17.00 polskiego czasu (drugi mecz od godz. 14.30 po meczu Djoković - Fearnley). Transmisja TV z meczu Świątek - Martić na Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz online w Polsat Box Go.

