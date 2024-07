Chris Evert: Tylko głupcy skreślają Igę Świątek! Może wygrać Wimbledon, ale...

Iga Świątek ma za sobą serię 19 zwycięstw, ale wszystkie te mecze wygrała na mączce. Teraz Polka walczyć będzie na nawierzchni, na której nie czuje się tak dobrze, a przed Wimbledonem nie zagrała w żadnym turnieju WTA na trawie. Postawiła na odpoczynek i spokojne treningi, o czym mówiła w czasie sobotniej konferencji prasowej. Mimo to Chris Evert uważa, że Iga Świątek jest w stanie wygrać Wimbledon. Słynna Amerykanka jednocześnie wskazuje powody, dlaczego liderce rankingu gra się na trawie trudniej niż na innych nawierzchniach.

- Z pewnością jest dla niej jest to najtrudniejszy ze Szlemów z kilku powodów. Chodzi między innymi o to, na jakiej wysokości uderza piłki - analizuje Chris Evert w rozmowie z amerykańską telewizją ESPN. - W tej chwili piłki na kortach trawiastych odbijają się nieco niżej. Z jej zachodnim chwytem rakiety naprawdę trudno jest dostać się pod piłkę i odpowiednio ją uderzyć. Ona nie zdobywa zbyt wielu darmowych punktów swoim serwisem, a to również jest problemem. Jest najszybszą zawodniczką w tourze. Myślę, że porusza się najlepiej ze wszystkich kobiet. Jednak piękno jej gry polega na sposobie, w jaki ślizga się na mączce. Trudno będzie to osiągnąć na trawie. Będzie musiała po prostu grać trochę bardziej agresywnie i skupić się na pierwszym uderzeniu piłki, tak jak to robi na każdej innej nawierzchni. Myślę, że trawa odbiera jej atuty, a pozostałe zawodniczki, jak Sabalenka, Rybakina, Coco, będą mieli poczucie, że ona nie ma już tyle pewności siebie. Nigdy nie doszła tam dalej niż do ćwierćfinału i prawdopodobnie myśli już o igrzyskach olimpijskich. Ale nie ma nikogo silniejszego psychicznie od niej. Do tego ma świetny return. Dlatego myślę, że może wygrać Wimbledon. Myślę, że jest w stanie. Ludzie, którzy ją skreślili w tym roku, są głupi - dodała Amerykanka.

Chris Evert twierdzi, że Iga Świątek jest w stanie wygrać Wimbledon, ale jednocześnie uważa, że dla Polki może być problemem to, że przed londyńskim Szlemem nie zagrała w żadnych turnieju WTA na trawie. - Kiedy wygrywasz French Open, generalnie kiedy wygrywasz Szlema, następuje wypalenie. Jesteś wyczerpany i nie możesz po prostu wyjść na trawę trzy dni później i zacząć trenować. Potrzebujesz tygodnia wolnego, żeby wrócić na właściwe tory. Dlatego wycofała się z Berlina i nie zagrała w innych turniejach na trawie. Prawdopodobnie z tyłu głowy myśli o igrzyskach olimpijskich. Czy skupia się na już na nich i czerwonej mączce? Czy naprawdę jest napalona na Wimbledon? To się okaże. Na pewni jej przygotowanie nie były zbyt dobre, jeśli nie wzięła udziału w żadnym innym turnieju - nie ukrywa Chris Evert.

