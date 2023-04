Iga Świątek - Pliskova O której godzinie gra Iga Świątek WTA Stuttgart KIEDY gra Iga Świątek ćwierćfinał jutro 21.04.2023

Wielka zmiana u Igi Świątek. Widać to było w pierwszym meczu po powrocie. Nie umknęło to uwadze fanów

Iga Świątek wróciła do gry i rozpoczęła występ w Stuttgarcie od pewnego zwycięstwa nad Chinką Qinwen Zheng. Przed Polką ćwierćfinał, w którym jej rywalką będzie Karolina Pliskova. Iga Świątek grała z nią raz, dwa lata temu w finale turnieju WTA w Rzymie. Natchniona tenisistka z Raszyna rozgromiła wtedy bezradną Czeszkę 6:0, 6:0.

Iga Świątek - Pliskova O której godzinie gra Iga Świątek Ćwierćfinał WTA Stuttgart KIEDY gra Iga Świątek

Karolina Pliskova, rywalka Igi Świątek w ćwierćfinale WTA w Stuttgarcie, to była liderka rankingu WTA. Największy atut długonogiej Czeszki to potężny serwis. To regularna rekordzistka liczby asów serwisowych w sezonie. Imponuje zawsze wysokim procentem trafianego pierwszego podania. Bardzo mocno returnuje, uderza mocno i płasko z głębi kortu. Ale jest mało zwrotna i Iga Świątek będzie mogła znów wykorzystać jej gorszą mobilność. Tak jak zrobiła to w pamiętnym finale w Rzymie. Wcześniej przez długie lata zmorą Pliskovej była Agnieszka Radwańska, która też lała ją w kolejnych turniejach.

O której gra Iga Świątek mecz jutro WTA Stuttgart Świątek - Pliskova KIEDY gra Iga Świątek

Iga Świątek w Stuttgarcie wróciła do gry po ponad miesiącu przerwy. Leczyła kontuzję żebet - Czuję się dobrze. Nie jestem już kontuzjowana, i to jest dla mnie najważniejsze - powiedziała Iga. - Myślę, że dobrze wykorzystałam czas spędzony w Warszawie, trochę też odpoczęłam, nie myśląc o tenisie. To pierwszy turniej na mączce, więc na pewno chciałabym dobrze zagrać, ale wiem też, że mogę być nieco zardzewiała, bo gdy wracasz po kontuzji, zawsze tak jest. Myślę, że jestem gotowa, ale zobaczymy co wydarzy się na korcie. Gdy byłam młodsza, zawsze szybko wracałem do dobrej formy po wyleczeniu kontuzji - dodała Świątek.

KIEDY gra Iga Świątek w Stuttgarcie Świątek - Pliskova GODZINA meczu jutro 21.04.2023

Iga Świątek w Stuttgarcie broni tytułu i 470 punktów. I nie ukrywa, że bardzo chciałaby znów wygrać ten turniej. - No jasne! - stwierdziła ze śmiechem Iga. - Myślę, że każda z nas chce wygrać. Ale dla mnie nie ma znaczenia, co wydarzyło się w zeszłym roku, ponieważ to zupełnie inna historia. Na pewno ten tutaj jest wyjątkowy, bo mam naprawdę miłe wspomnienia z zeszłego roku. Nie mam więc dużych oczekiwań, ale na pewno chcę grać jak najlepszy tenis - dodała w swoim stylu Iga Świątek. - Na pewno początek sezonu był ciężki, ale potem mogłam się zresetować i grać coraz lepiej z każdym turniejem. Mam nadzieję, że będę mogła to kontynuować tutaj - powiedziała dwukrotna mistrzyni Roland Garros.

Iga Świątek - Pliskova KIEDY gra Iga Świątek kolejny mecz WTA Stuttgart 2023

Iga Świątek rok temu wygrała ten niemiecki turniej, zgarniając ok. 440 tys. złotych premii i kluczyki do luksusowego porsche wartego ok. 700 tys. zł. Jeździła nim po korcie już w czasie ceremonii dekoracji. Producent drogich aut jest głównym sponsorem zawodów, a teraz w Stuttgarcie do wygrania będzie jeszcze bardziej wypasiona fura. Niemcy właśnie pochwalili się, że nagroda dla triumfatorki to Porsche Taycan S Sport Turismo. Napędzana energią elektryczną fura warta jest ok. 840 tys. złotych. Rozpędza się do 100 km/h w zaledwie 2,8 sek, a prędkość maksymalna to 260 km/h. Ostatnio Iga poruszała się po ulicach Warszawy czarnym porsche panamera, o czym informował "Super Express". Teraz ma okazję przesiąść się do jeszcze lepszego auta z niemieckiego koncernu.

Iga Świątek KIEDY gra ćwierćfinał w Stuttgarcie Świątek - Pliskova GODZINA meczu jutro

Mecz Iga Świątek - Karolina Pliskova w 1/4 finału turnieju WTA w Stuttgarcie zostanie rozegrany w piątek 21 kwietnia. Początek meczu Świątek - Pliskova po godzinie 18.30 (nie wcześniej, czwarty mecz od godz. 12). Transmisje TV z turnieju WTA Stuttgart 2023 na antenie Canal+ Sport.