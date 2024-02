Iga Świątek - Pliskova Transmisja TV WTA Doha Gdzie oglądać mecz Świątek - Pliskova STREAM ONLINE LIVE 17.02.2024 Iga Świątek w TV dzisiaj

Iga Świątek już dzisiaj zagra w półfinale turnieju WTA w Dausze, a rywalką Polki będzie przeżywająca renesans formy Czeszka Karolina Pliskova, która ograła 7:6, 7:6 Naomi Osakę. Wcześniej nasza gwiazda pokonała 6:4, 6:0 Wiktorię Azarenkę. - Uwielbiam tutaj grać - uśmiechała się Iga Świątek, która wygrała turniej w Dausze w latach 2022 i 2023. Teraz ma szansę po raz pierwszy w karierze skompletować hat-tricka, wygrywając te same zawody w trzech kolejnych edycjach.

Iga Świątek i Karolina Pliskova grały ze sobą trzy razy, a Polka wygrała wszystkie te spotkania. - Ona jest liderką rankingu, gra bardzo dobrze. Mam z nią kiepski bilans, ale nie mam nic do stracenia. Mam nadzieję, że będę miała swoje szanse - mówi Czeszka. Pierwszym meczem Świątek - Pliskova, był pamiętny finał turnieju WTA w Rzymie w 2021. Iga zdemolowała Czeszkę 6:0, 6:0. Kolejne dwa mecze były już bardziej zacięte - 4:6, 6:1, 6:2 rok temu w Stuttgarcie i 7:6, 6:2 w Montrealu, również w poprzednim sezonie. Pliskova to była liderka rankingu (prowadziła krótko w 2017 r). Jej największy atut to oczywiście potężny serwis, imponuje regularnością trafianego pierwszego podania, posyła mnóstwo asów. Poza tym świetnie returnuje, z głębi kortu potrafi razić mocnymi uderzeniami. Minusy w grze Pliskovej to gorsza zwrotność i mobilność, ale na wolnym korcie w Dausze wysoka Czeszka radzi sobie bardzo dobrze.

Iga Świątek w Dausze bardzo dobrze serwuje. Polka w przerwie zimowej zmieniła ruch serwisowy, co daje coraz lepsze efekty. Teraz regularnie trafia podaniem z prędkością ponad 180 km/h. Liderka rankingu przyznaje, że w ostatnich miesiącach razem z trenerem Tomaszem Wiktorowskim bardzo dużo pracowała nad serwisem. Teraz jej ruch ramienia przy pierwszym podaniu jest krótszy. - Tę zmianę planowaliśmy od dawna, ale ciężko było znaleźć na to odpowiedni czas - zdradziła Iga Świątek. - Zamach jest teraz bardziej płynny. Ta zmiana jest w pewnym sensie dla mnie naturalna, tym bardziej, że serwowałem tak, gdy byłam młodsza. Przed tą zmianą czasami gdy na korcie byłam bardziej spięta, serwowało mi się trochę gorzej. Chcieliśmy tego uniknąć - dodała Iga Świątek.

Mecz Iga Świątek - Karolina Pliskova w 1/2 finału turnieju WTA w Dausze zostanie rozegrany w piątek 16 lutego 2024. Początek półfinału Świątek - Pliskova ok. godziny 16.30-17.00 polskiego czasu (drugi mecz od godz. 15 po meczu Rybakina - Pawluczenkowa). Transmisja TV z meczu Świątek - Pliskova w półfinale turnieju WTA w Dausze na antenie Canal+ Sport 2 oraz online na Canal+ ONLINE.