Iga Świątek po tej informacji może skakać z radości! Kluczowa decyzja Aryny Sabalenki, fani Białorusinki będą w szoku

Niewiarygodne, co pod swoim adresem usłyszała Iga Świątek. Ostre porównanie do Sabalenki, to się kibicom Polki nie spodoba

Nie tak miał wyglądać Australian Open 2024 w wykonaniu Igi Świątek. Polka w pierwszej rundzie pokonała Sofię Kenin, a w kolejnym meczu wróciła z dalekiej podróży i ostatecznie triumfowała w meczu z Danielle Collins. 22-latka w trzeciej rundzie podejmowała Lindę Noskovą. Liderka światowego rankingu w pierwszym secie wygrała 6:3 i wszyscy liczyli, że zwycięstwo Świątek jest kwestią czasu. Tak się niestety nie stało, a Czeszka odwróciła losy tego spotkania i to ona wygrała dwie kolejne partie, awansując do kolejnej rundy. W zupełnie innej sytuacji niż Świątek była Aryna Sabalenka. 22-latka była dosłownie nie do zatrzymania, co potwierdzała w każdym kolejnym występie w Australian Open. Białorusinka sięgnęła po trofeum, nie przegrywając żadnego seta przez całą imprezę.

Aryna Sabalenka podjęła ważną decyzję! Białorusinka nie wystąpi na turnieju w Dosze

Kolejnym turniejem, w jakim miała wystąpić Sabalenka miał być WTA 1000 w Dosze. Triumfatorka Australian Open 2024 została zgłoszona do udziału, jednak wycofała się, co potwierdził Jose Morgado na "X". Decyzja 25-latki może mocno zdziwić wszystkich fanów, ponieważ nie miała żadnych punktów do obrony, także mogła jedynie zyskać. Aktualnie Białorusinka traci do Świątek 865 punktów.

Oprócz Sabalenki z turnieju w Katarze wycofała się także Jessica Pegula.