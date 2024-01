i Autor: AP Iga Świątek powiększyła przewagę w rankingu WTA! Zmiany w zasadach korzystne dla Polki!

Iga Świątek powiększyła przewagę w rankingu WTA! Zmiany w zasadach korzystne dla Polki!

Iga Świątek w Nowy Rok powiększyła przewagę w rankingu WTA z 245 do 455 pkt! To w związku ze zmianami w zasadach, które właśnie weszły w życie. Razem z nowym terminarzem (więcej obowiązkowych turniejów) zmienił się też zasady rankingu WTA, w którym liczy się teraz 18 najlepszych wyników (plus WTA Finals), a nie jak dotychczas 16.