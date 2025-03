- Moja opinia na temat ostatnich zachowań Igi? No cóż, fatalna. Dlaczego? Iga do momentu opuszczenia murów kompleksu sportowego jest osobą publiczną. I będzie to wychwytywane. I w tym momencie tutaj, no cóż, nie ma jakiejś współpracy między panią psycholog, a Igą – grzmi Tomaszewski i dodaje. - Nie wolno tak się zachować. Ja wiem, że to są nerwy, że to jest adrenalina. Ale te nerwy trzeba na wodzy po prostu trzymać. Iga musi, przepraszam tak powiem, zrewidować swoje postępowanie – podkreśla.