Iga Świątek przyniosła sponsorowi 115 milionów złotych?! Szokujące wyliczenia

Ekspert nie ma wątpliwości co do Igi Świątek. Wie, kto może zatrzymać Polkę, powiedział to wprost

Iga Świątek wygrała w 2022 r. aż osiem turniejów, w tym wielkoszlemowe Roland Garros i US Open. Od 41 tygodni zasiada na tronie liderki rankingu, do tego wygrała plebiscyt WTA na Zawodniczkę Roku, a kilka dni temu triumfowała również w plebiscycie "Przeglądu Sportowego" na Najlepszego Sportowca Polski 2022 roku. Zajęła również pierwsze miejsce w ankiecie PAP na najlepszego sportowca w Europie. Wyróżnił ją także francuski "L'Equipe" i inne światowe media.

Wraz z kolejnymi sukcesami Igi Świątek rośnie jej popularność, z czego cieszą się sponsorzy tenisowej gwiazdy. Agencja badawcza Sponsoring Insight wyliczyła, że od stycznia do grudnia 2022 roku w mediach ukazało się niemal 40 tys. materiałów, w których pojawiła się Iga Świątek eksponująca markę PZU. Przekłada się to na przeszło 115 mln zł ekwiwalentu reklamowego. To niemal trzy razy więcej niż w roku ubiegłym. - Wartość ekwiwalentu reklamowego, jaki w tym roku wypracowała dla PZU Iga Świątek, jest efektem jej wspaniałych osiągnięć podczas turniejów. Jej obecność w gronie najlepszych sportowców przyczynia się do dużej ekspozycji i zasięgu marki PZU, nie tylko w Polsce i Europie gdzie działamy biznesowo, lecz także na całym świecie - mówi Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU. - Jesteśmy dumni, że Iga jest tak znakomitą ambasadorką Polski. Jej dokonania sportowe, styl gry oraz postawa poza kortem pokazują dojrzałość i odpowiedzialność tej młodej zawodniczki. Doceniamy, że Iga wykorzystuje swój autorytet angażując się w sprawy o znaczeniu uniwersalnym, a także promuje sport wśród dzieci i młodzieży, m.in. w ramach programu Dobra Drużyna PZU - dodaje Beata Kozłowska-Chyła.