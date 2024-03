Iga Świątek - Putincewa Transmisja TV Indian Wells Gdzie oglądać mecz Świątek - Putincewa 13.03.2024 Iga Świątek w TV dzisiaj

Caroline Wozniacki odgraża się Idze Świątek. Dunka polskiego pochodzenia powiedziała to z pełną mocą

Iga Świątek dzisiaj w nocy zagra w 4. rundzie Indian Wells. Rywalką Polki będzie reprezentująca Kazachstan Julia Putincewa (nr 79). Liderka rankingu awans do 4. rundy wywalczyła, pokonując 6:0, 6:4 Czeszkę Lindę Noskovą. Zrewanżowała się za bolesną i przykrą porażkę w 3. rundzie styczniowego Australian Open (6:3, 3:6, 4:6). W pierwszym secie przegrywała 2:4 i 15:40, ale od tego momentu nie przegrała już żadnego gema. - Wiedziałam, że muszę zachować spokój i cierpliwość, a szanse w końcu przyjdą - mówiła Iga Świątek, która dwa lata temu wygrała Indian Wells. - Zawsze jest miło wrócić w miejsce, gdzie się już wygrało turniej - dodała.

Iga Świątek - Putincewa Transmisja TV Gdzie oglądać mecz Indian Wells

Iga Świątek i Julia Putincewa w Indian Wells zagrają ze sobą po raz trzeci. Polka wygrała dwa poprzedniej spotkania z reprezentantką Kazachstanu - 6:4, 6:4 w Ostrawie w 2021 r. i 6:1, 6:3 rok temu w United Cup. Putincewa awans do 4. rundy Indian Wells wywalczyła, pokonując 6:4, 6:1 Madison Keys. Wykorzystała wyraźne problemy fizyczne wracającej do gry po długiej przerwie Amerykanki. Niewysoka Putincewa opiera grę na wybieganiu i świetnej defensywie. Gra dużo na przerzut, wydłużając wymiany charakterystycznymi top-spinowymi balonikami. Iga w poprzednich spotkaniach poradziła sobie z nią, ale oczywiście nie można jej lekceważyć. Polka będzie jednak zdecydowaną faworytką. - Julia lubi swoje wybiegać. Będę musiała być w tym meczu cierpliwa - powiedziała Iga Świątek.

Iga Świątek - Putincewa Gdzie oglądać mecz Indian Wells Iga Świątek mecz w TV dzisiaj

Iga Świątek jest już niestety jedyną Polką w drabinkach singla Indian Wells. W 1. rundzie odpadły Magda Linette i Magdalena Fręch. Po pierwszym meczu (2. rundzie) z nadziejami na sukces w Kalifornii pożegnał się też Hubert Hurkacz. Przegrał w kiepskim stylu 0:6, 7:6, 2:6 z Gaelem Monfilsem. Iga Świątek rok temu doszła w Indian Wells do półfinału. Przegrała w nim 2:6, 2:6 z Jeleną Rybakiną. Polka już na pewno pozostanie liderką rankingu co najmniej do kwietniowych turniejów na kortach ziemnych.

Iga Świątek - Putincewa STREAM ONLINE LIVE Indian Wells Transmisja ONLINE 13.03.2024

Mecz Iga Świątek - Julia Putincewa w 4. rundzie Indian Wells zostanie rozegrany w nocy z wtorku na środę 12/13 marca. Początek meczu Świątek - Putincewa nie przed godziną 4 nad ranem polskiego czasu (czwarty mecz od godz. 19). Transmisja TV z meczu Świątek - Putincewa w turnieju WTA w Indian Wells na antenie Canal+ Sport oraz online na Canal+ ONLINE.

