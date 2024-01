Iga Świątek - Qinwen Zheng Relacja NA ŻYWO United Cup Polska - Chiny Świątek - Zheng WYNIK NA ŻYWO Relacja live

Rafael Nadal wrócił do gry po rocznej przerwie! I to w jakim stylu, publika oszalała ze szczęścia

Na żywo Iga Świątek - Qinwen Zheng Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Qinwen Zheng w ćwierćfinale United Cup (mecz Polska - Chiny). Początek spotkania ok. godz. 4.30-5.00 polskiego czasu

Iga Świątek walczy z Qinwen Zheng w meczu Polska - Chiny w ćwierćfinale United Cup. To już piąty pojedynek Polki z młodą Chinką, która zajmuje obecnie 14. miejsce. Wszystkie poprzednie wygrała Świątek.

Iga Świątek i Qinwen Zheng po raz pierwszy zagrały ze sobą w Roland Garros 2022. To spotkanie miało sporą dramaturgię. Polka na drodze do drugiego paryskiego triumfu wygrała z Chinką 6:7, 6:0, 6:2, która w trakcie intensywnego spotkania opadła z sił. Dokuczała jej kontuzja i bóle menstruacyjne. To był jedyny set przegrany przez naszą gwiazdę w tym turnieju. Kolejne mecze Świątek z Zheng również były ciekawe. Pod koniec sezonu 2022 Iga Świątek pokonała Chinkę 6:4, 4:6, 6:1 w San Diego. W minionym sezonie ograła ją również 6:1, 6:4 w Stuttgarcie i 3:6, 6:1, 6:1 w Cincinnati.

Iga Świątek i Hubert Hurkacz poprowadzili rozstawioną z numerem 1 reprezentację Polski do ćwierćfinału United Cup, wygrywając grupę A. Najpierw rozbili 3-0 Brazylię, a potem w decydującym o pierwszym miejscu w grupie meczu pokonali 2-1 Hiszpanię. Hurkacz przegrał 6:3, 3:6, 4:6 z Alejandrem Davidovichem Fokiną, ale potem do akcji wkroczyła Iga Świątek, która rozgromiła 6:2, 6:1 Sarę Sorribes Tormo. Potem była demolka w meczu miksta. Świątek i Hurkacz zlali Hiszpanów 6:0, 6:0.