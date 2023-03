Iga Świątek - Raducanu TV Transmisja NA ŻYWO Indian Wells Gdzie oglądać mecz Świątek - Raducanu STREAM ONLINE LIVE Na jakim programie Iga Świątek w TV dzisiaj

Iga Świątek kontra Emma Raducanu w 4. rundzie turnieju w Indian Wells! Pojedynek Polki i Brytyjki zapowiada się bardzo ciekawie, a panie powalczą już w najbliższą noc, z wtorku na środę. Świątek i Raducanu to dwie ostatnie mistrzynie US Open. Brytyjka sprawiła gigantyczną sensację w Nowym Jorku w 2021 r. Iga Świątek wygrała tego Szlema w minionym sezonie. Teraz Świątek i Raducanu powalczą w Indian Wells 2023.

Iga Świątek i Emma Raducanu w seniorskim tourze grały ze sobą raz. Liderka rankingu WTA pokonała Brytyjkę 6:4, 6:4 rok temu na mączce w Stuttgarcie. - Myślę, że po tym meczu w Stuttgarcie po prostu będę już wiedziała, jak piłki po jej uderzeniach czuć na rakiecie, wcześniej nawet z nią nie trenowałam - powiedziała Iga Świątek pytana o mecz z Raducanu. - To pomaga, ale z drugiej strony jest super, bo zagramy teraz na twardym korcie, a wtedy była mączka. Ale faktycznie nawierzchnia tutaj jest nieco wolniejsza. Myślę więc, że i tak muszę naprawdę przygotować się dobrze taktycznie. Szczerze mówiąc, każdy dzień jest inny. Mecz w Stuttgarcie był prawie rok temu, czyli dawno temu - dodała Iga Świątek, która wcześniej rozbiła też Raducanu na drodze do triumfu w juniorskim Wimbledonie. - Na pewno będę przygotowana do tego meczu. Ale szczerze mówiąc, moim celem jest podejście do każdego meczu w ten sam sposób. Mam nadzieję, że będę grała tutaj coraz lepiej - dodała broniąca tytułu Iga Świątek, która w Indian Wells zarobiła już dużo pieniędzy.

Iga Świątek w poprzedniej rundzie ograła 6:3, 7:6(1) Biancę Andreescu. Pokonała mistrzynię US Open 2019 i w nagrodę zagra z mistrzynią US Open 2021 - Emmę Raducanu. Rok temu Polka wygrała turniej w Indian Wells, pokonując w finale Marię Sakkari. Po tym triumfie Polka została wiceliderką rankingu, a zaraz potem - po abdykacji Ashleigh Barty - wspięła się na sam szczyt. Teraz nasza gwiazda broni tytułu. - W ubiegłym sezonie miałam takie momenty, kiedy myślałam sobie, że już tyle osiągnęłam i jest to sygnał, kiedy mogę grać z dużą wolnością. Nie przejmować się rekordami, osiągnięciami, bo to wszystko już mam. Ale to tak nie działa. Jesteśmy bardzo ambitni i pracujemy, aby cały czas wygrywać i poprawiać się jako sportowcy. Więc wciąż czuję presję, ale to część tej pracy. Czasami ta presja jest większa, czasami mniejsza, ale trzeba z nią funkcjonować - powiedziała Iga Świątek.

Emma Raducanu, kolejna rywalka Igi Świątek w Indian Wells, zajmuje 77. miejsce w rankingu. Brytyjka po ogromnym sukcesie w US Open musiała mierzyć się z wielką eksplozją popularności. Tak jak wcześniej Iga Świątek. Polka szybko zadomowiła się w czołówce, a teraz jest liderką rankingu WTA. Jak radzi sobie Raducanu? Dużo gorzej. Na razie Brytyjka powoli odbudowuje formę, a głośno o niej głównie z powodu kolejnych lukratywnych kontraktów reklamowych, m.in. z Porsche. Świątek i Raducanu po raz pierwszy zagrały ze sobą w juniorskim Wimbledonie w 2018 r. Zmierzająca po triumf Iga Świątek wygrała wtedy bez większych problemów. - To będzie dobry mecz. Już nie mogę się doczekać - powiedziała teraz Raducanu o meczu ze Świątek.

Mecz Iga Świątek - Emma Raducanu w 4. rundzie turnieju w Indian Wells zostanie rozegrany w nocy z wtorku na środę 14-15 marca 2023. Początek meczu Świątek - Raducanu po godzinie 4 nad ranem polskiego czau. Transmisje TV z meczu Świątek - Raducanu w Indian Wells na antenie Canal+ Sport. Stream online na Canal+ ONLINE.