Iga Świątek - Stephens Transmisja TV WTA Dubaj Gdzie oglądać mecz Świątek - Stephens STREAM ONLINE LIVE 20.02.2024 Iga Świątek w TV dzisiaj

WTA Dubaj

Iga Świątek - Stephens TV Transmisja NA ŻYWO Gdzie oglądać WTA Dubaj. Iga Świątek zaledwie trzy dni po triumfie w Katarze zaczyna podbój Dubaju. Rywalką Polki będzie dzisiaj Sloane Stephens. Ciemnoskóra Amerykanka ostatnio błyszczy nie tylko na korcie, ale również jako modelka, promując własne kolekcje strojów kąpielowych. Jej największy sukces to spektakularny triumf w US Open 2017, ale potem znacznie obniżyła loty. To trzeci mecz Świątek - Stephens. Poprzednie dwa wygrała Polka. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Świątek - Stephens STREAM ONLINE LIVE 20.02.2024