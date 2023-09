Iga Świątek szczerze o wyborach. Jasne stanowisko na temat głosowania, nie ma cienia wątpliwości

Dnia 18 września 2023 roku Iga Świątek wzięła udział w konferencji prasowej przed wyjazdem na turniej WTA 1000 w Pekinie. W związku ze spotkaniem z dziennikarzami, padło pytanie polityczne o to, czy Świątek pójdzie do urny wyborczej. Jej słowa nie pozostawiają cienia wątpliwości.

Iga Świątek szczerze na temat wyborów. Powiedziała, czy będzie głosować

Jak stwierdziła Świątek skorzysta ona ze swojego prawa od głosu, ale nie chce mówić, jaka partia polityczna zasłużyła na jej głos.

- Pozostaję apolityczna, więc chciałabym żebym moim tenisem łączyła ludzi. Gdybym wypowiedziała się politycznie, powiedziała na kogo głosuję, to byłby wielki podział w kraju niż to łączenie - powiedziała Iga Świątek w rozmowie z dziennikarzami i dodała, że nie zamierza dzielić się swoimi poglądami politycznymi.

- Nie będę teraz się wypowiadać o polityce. Zdążyliście zauważyć, że pozostaję apolityczna, więc chciałabym żebym moim tenisem łączyła ludzi. Gdybym wypowiedziała się politycznie, powiedziała na kogo głosuję, to byłby wielki podział w kraju niż to łączenie (...) Zagłosuję, bo uważam to za obywatelski obowiązek i myślę, że każdy świadomy Polak powinien tak zrobić i ogromnie do tego zachęcam - powiedziała polska tenisistka