Iga Świątek w finale Roland Garros! Coco Gauff znów bezradna w starciu z Polką!

Iga Świątek jest już w finale Roland Garros. Polka pokonała Coco Gauff i było to już jej 20. zwycięstwo z rzędu na paryskiej mączce. Liderka rankingu WTA ma szansę jako trzecia tenisistka w historii w Erze Open wygrać French Open, po Monice Seles i Justine Henin.

Iga Świątek i Coco Gauff w półfinale Roland Garros zagrały ze sobą już po raz 12, a Polka znów potwierdziła, że jest prawdziwą zmorą młodej Amerykanki. Bilans tej jednostronnej rywalizacji to teraz 11-1 dla liderki rankingu. Gauff pokonała Świątek jedynie rok temu na szybkim korcie twardym w Cincinnati. - Ona jest oczywiście numerem 1 na świecie i wygrała ten turniej już trzy razy – powiedział Gauff. - Myślę, że po prostu muszę podejść do tego meczu z pewnością siebie. Kiedy grałam z nią w Cincinnati, nie podeszłam do meczu z myślą: "Och, nigdy wcześniej jej nie pokonałam, nigdy nie wygrałam z nią seta" - stwierdziła Coco Gauff, która była przekonana, że stać ją na zwycięstwo nad polską Królową Mączki.

Rzeczywistość okazała się jednak dla Amerykanki brutalna. Iga Świątek już w pierwszym gemie przełamała podanie Coco Gauff. Znów często atakowała forhend rywalki, a ta tradycyjnie popełniała błędy. Pierwszego seta Polka wygrała bardzo pewnie. Kłopoty pojawiły się w drugiej partii. Iga grała nierówno, popełniła kilka błędów w ważnych momentach i nagle przegrywała już 1:3. Wtedy docisnęła pedał gazu i podkręciła tempo. Amerykanka zaczęła pękać, a Iga wygrywała kolejne gemy. W końcówce było sporo emocji, a Świątek wykorzystała dopiero czwartą piłkę meczową.

Iga Świątek rywalkę w finale Roland Garros pozna po drugim półfinale, którego skład jest sensacyjny. Zagrają w nim Włoszka Jasmine Paolini i 17-letnia Rosjanka Mirra Andriejewa, pogromczynie Jeleny Rybakiny i Aryny Sabalenki, dwóch wielkich rywalek Igi Świątek. Półfinał Paolini - Andriejwa zacznie się krótko po półfinale Igi Świątek z Coco Gauff.

Iga Świątek w Roland Garros po raz pierwszy triumfowała w 2020 r, pokonując w finale Sofię Kenin (6:4, 6:1). Po kolejne triumfy w Paryżu nasza gwiazda sięgnęła w 2022 r. (6:1, 6:2 w finale z Coco Gauff) i w 2023 r. (6:2, 5:7, 6:4 z Karoliną Muchovą). - Myślę, że znowu tutaj wygra - powiedziała o Idze Świątek Agnieszka Radwańska, która również jest w Paryżu i walczy w turnieju legend.

Kiedy finał kobiet Roland Garros O której gra Iga Świątek w finale?

Iga Świątek zagra w finale Roland Garros 2024 w sobotę 8 czerwca. Jej rywalką będzie Jasmine Paolini albo Mirra Andriejewa. Początek finału kobiet o godzinie 15. Transmisje TV z Roland Garros 2024 na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze.

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 30 Na której nawierzchni najbardziej lubi grać Iga Świątek? na trawie na mączce na kortach twardych Dalej