Iga Świątek w Miami Open 2025. Kiedy losowanie? O której godzinie drabinka?

Iga Świątek zaczyna walkę w Miami Open. Polka po przykrej porażce z Mirrą Andriejewą (6:7, 6:1, 3:6) w półfinale turnieju w Indian Wells pewnie szybko przeniosła się na Florydę, bo warunki tam są zupełnie inne niż te na pustyni w Kalifornii. Dlatego potrzeba czasu na adaptację. W Miami korty są szybsze niż w Indian Wells. Jest też dużo wyższa wilgotność. Iga Świątek triumfowała tam w 2022 r. w czasie swojej niesamowitej serii 37 zwycięstw. Pokonała wtedy w finale Naomi Osakę (6:4, 6:0). W 2023 r. wycofała się z tego turnieju z powodu kontuzji żeber. Rok temu Iga Świątek odpadła z Miami Open dość szybko - w 4. rundzie uległa (4:6, 2:6) Jekaterinę Aleksandrowej.

Miami Open DRABINKA pełna gwiazd! Silna obsada turnieju na Florydzie!

Drabinka Miami Open będzie pełna gwiazd. Zagrają wszystkie czołowe zawodniczki. Tytułu broni Amerykanka Danielle Collins. Mistrzyni zgarnie ponad 1,1 mln dolarów. Iga Świątek w Miami musi szybko zapomnieć o niepowodzeniu w półfinale Indian Wells. - Nie pamiętam kiedy ostatnio zagrałam taki mecz, że miałabym po prostu właśnie luźną rękę, żeby zaryzykować, żeby ta piłka weszła. A raczej jak próbuję to zrobić teraz w decydujących momentach, żeby zaryzykować, to wychodzi takie szarpanie - mówiła Iga Świątek w rozmowie z Canal+ Sport po porażce z Mirrą Andriejewą. - Ciężko to opisać, bo to jest takie momentum i taka metafizyka. Ciężko wytłumaczyć to komuś, kto nie gra w tenisa, ale spróbuję właśnie w tych decydujących momentach zrobić trochę więcej roboty, żeby właśnie być solidniejszą i móc takie mecze odwracać - dodała Iga.

Kiedy losowanie Miami Open 2025 DRABINKA będzie znana w niedzielę!

Losowanie drabinki Miami Open 2025 zaplanowano na niedzielę 16 marca. Początek ceremonii losowania o godzinie 17 polskiego czasu. Początek turnieju 18 marca. Iga Światek występ w Miami Open zacznie od 2. rundy, więc pierwszy mecz zagra najwcześniej w czwartek 20 marca.

