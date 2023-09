Iga Świątek w objęciach wielkiej gwiazdy! ZDJĘCIE zaskoczyło fanów!

Kiedy gra Sabalenka półfinał US Open Sabalenka - Keys O której godzinie gra Sabalenka mecz dzisiaj 7.09.2023

Iga Świątek po porażce 6:3, 3:6, 1:6 z Jeleną Ostapenko w 4. rundze US Open, podkreślała, że bardzo potrzebuje odpoczynku i spokojnych treningów. Czy Polka zagra za ponad tydzień w Guadalajarze? Iga jest wciąż zgłoszona do tego turnieju, który ma zacząć się w Meksyku 17 września, ale możliwe, że się z niego wycofa. "Jetlagged" (Zmęczona po podróży samolotem) - napisała tenisistka w najnowszym poście na Instagramie, w którym podzieliła się z kibicami zdjęciami z Nowego Jorku. "To dzień czy noc? Nie wiem" - dodała w kolejnym hashtagu.

Polska liderka rankingu, która prowadzenie straci tuż po US Open, opublikowała kilka zdjęć, a na jednym z nich przytula się do Seala, słynnego piosenkarza. To zdjęcie Igi Świątek wywołało euforię wśród kibiców. "Iga i Seal? Wspaniale!", "Uściski z Sealem? Zazdroszczę!", "Nie wiem kto jest bardziej szczęśliwy na zdj - Ty czy Seal?" - komentują zachwyceni.

Iga Świątek odda pozycję w rankingu WTA po 75 tygodniach prowadzenia. Zdetronizuje ją Aryna Sabalenka. "Przez ostatnie 1,5 roku miałam szansę obserwować i doświadczać na własnej skórze, jak dużo mówi się i pisze o “bronieniu”, “obronie”: tytułów, pozycji w rankingu, punktów" - skomentowała zamknięty etap kariery Iga Świątek. "Sama łapałam się na tym, że czasami zaczynam w ten sposób myśleć. Już nie muszę “bronić” - i to dobry moment, żeby o tym wspomnieć. Sport to cykl zmian, jak w życiu, w którym można po prostu wygrać albo przegrać - i tyle, to takie proste. Zaczyna się sezon lub kolejny turniej, a wtedy zaczyna się też czas na… ZDOBYWANIE, nie obronę czegokolwiek. Czysta karta" - dodała Iga Świątek.