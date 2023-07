Iga Świątek walczy o półfinał! Najlepszą tenisistkę świata czeka łatwe zwycięstwo?

Kursy TOTALbet: Iga Świątek – Linda Noskova

Dla Igi Świątek turniej w Warszawie stanowi pierwszy etap przygotowań do ostatniego tegorocznego turnieju Wielkiego Szlema – US Open, który na przełomie sierpnia i września odbędzie się w Nowym Jorku. Najlepsza tenisistka na świecie chce także zrehabilitować się za swój ubiegłoroczny występ na kortach Legii, gdzie jej marsz po końcowy triumf już w ćwierćfinale zatrzymała Francuzka Caroline Garcia. Trzeba przyznać, że jak do tej pory 22-latka radzi sobie znakomicie. Być może nie jesteśmy świadkami takiej dominacji, którą Iga często pokazywała na kortach ziemnych, ale oba dotychczasowe zwycięstwa urodzonej w Warszawie zawodniczki nie podlegały dyskusji. Jej pierwszą „ofiarą” była Nigina Abduraimova, która dość nieoczekiwanie postawiła faworytce potężny opór. Uzbeczka w każdym secie była nawet w stanie przełamać Świątek, jej problem polegał jednak na tym, że Polka w sumie uczyniła to pięciokrotnie, zwyciężając ostatecznie 6:4, 6:3. Długimi fragmentami dość wyrównany przebieg – choć wynik na to nie wskazuje – miał też mecz 1/8 finału przeciwko Claire Liu. Amerykanka nie miała zamiaru tanio sprzedać skóry, raz po raz zaskakując naszą zawodniczkę udanymi zagraniami. Rakieta nr 1 na świecie pokazała jednak ogromną klasę, udanie odpierając ataki rywalki i w każdej z dwóch partii zyskując przewagę dwóch przełamań, co dało jej zwycięstwo 6:2, 6:2. W walce o półfinał rywalką „Maszyny z Raszyna” będzie Linda Noskova i zdaniem TOTALbet nie powinna ona postawić większego oporu. Legalny polski bukmacher kurs na triumf Czeszki ustalił na poziomie 9.75, w przypadku wygranej Polki jest to z kolei 1.05.

Autor: TOTALbet

Linda Noskova jest natomiast zawodniczką, o której już niedługo może zrobić się naprawdę głośno. Choć Czeszka dopiero w listopadzie skończy 19 lat, już teraz zajmuje miejsce w szóstej dziesiątce rankingu WTA. Co więcej, jeszcze przed miesiącem zajmowała 45. lokatę – najwyższą w zawodowej karierze. Urodzona we Vsetinie zawodniczka wciąż czeka na swój pierwszy triumf w zawodach rangi WTA, ma już za to na koncie sześć wygranych ITF-ów. Niewątpliwie potencjał tej młodziutkiej tenisistki jest spory, o czym świadczy fakt, że miała już okazję występować w drabince głównej turniejów Wielkiego Szlema. Jak do tej pory furory w nich nie zrobiła (najlepszy wynik to druga runda tegorocznego French Open), ale jeśli wciąż będzie notować taki progres, dobry wynik wydaje się być jedynie kwestią czasu. Także na warszawskich kortach Noskova prezentuje się jak do tej pory obiecująco – najpierw po trzysetowym boju odprawiła z kwitkiem Chorwatkę Janę Fett (4:6, 7:6, 6:3), a następnie nie dała najmniejszych szans Viktorii Hruncakovej, wygrywając w dwóch szybkich setach (6:3, 6:3). W ćwierćfinale poprzeczka powędruje już jednak na niemal stratosferyczną wysokość, jej rywalką w walce o najlepszą czwórkę będzie bowiem liderka światowego rankingu – Iga Świątek. Zdaniem ekspertów z TOTALbet Polka jest murowaną faworytką tego pojedynku i nie powinna mieć problemu z awansem do kolejnej rundy. Legalny polski bukmacher za każdą złotówkę postawioną na zwycięstwo trzykrotnej triumfatorki French Open płaci 1.05 zł. Analogiczny zarobek w przypadku wygranej Noskovej wynosi natomiast aż 9.75 zł.

Wybrane kursy TOTALbet

Zwycięzca:

Iga Świątek – 1.05 Linda Noskova – 9.75

Dokładny wynik:

Świątek 2:0 – 1.22 Świątek 2:1 – 4.55

Noskova 2:0 – 19.00 Noskova 2:1 – 19.00

Iga Świątek wygra seta:

tak – 1.01 nie – 9.75

Linda Noskova wygra seta:

tak – 3.50 nie – 1.24

Liczba setów w meczu:

2 – 1.19

3 – 4.00

