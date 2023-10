Iga Świątek witana w Meksyku jak królowa! Czekała na nią orkiestra! ZDJĘCIA

Iga Świątek jest już w Meksyku. Polka w poniedziałek nad ranem polskiego czasu doleciała do Cancun, gdzie 29 października rozpoczną się WTA Finals w Cancun. Po przylocie Igę Świątek witała meksykańska orkiestra, podobnie jak dwa lata temu, kiedy walczyła w WTA Finals 2021 w Guadalajarze, debiutujące w tej prestiżowej imprezie. Nasza gwiazda bić się będzie o prestiżowy tytuł, pozycję nr 1 w rankingu i gigantyczne pieniądze.

Iga Świątek pojawiła się w Cancun jako pierwsza uczestniczka WTA Finals 2023. Nieoficjalne mistrzostwa świata zostaną rozegrane na terenie luksusowego 5-gwiazdkowego ośrodka hotelowego Paradisus czyli Raj. Sceneria rzeczywiście jest rajska. Ekskluzywny kurort położony jest na półwyspie Jukatan w idyllicznej lokalizacji pomiędzy laguną Nichupté a Morzem Karaibskim. Hotelowe pokoje mają przepiękne widoki na morze. Oryginalna architektura budynków inspirowana jest lokalną kulturą, przypominają piramidy Majów, które znajdują się w pobliżu. Wnętrza ozdobione są płaskorzeźbami i malowidłami ściennymi nawiązującymi do tej powstałej ok. 4000 lat temu na Jukatanie cywilizacji. Tenisistki będą mogły relaksować się na słynnych plażach z białym piaskiem, oraz korzystać z nowoczesnych siłowni czy SPA.

Iga Świątek już w Meksyku! Królewskie powitanie

Iga Świątek w WTA Finals 2023 w Meksyku może pobić rekord Polski jeżeli chodzi o premię zgarniętą w jednym turnieju. W puli nagród jest jest aż 9 mln dolarów, a to oznacza, że triumfatorka może zarobić 3 mln dol. (ok. 12,8 mln zł). Tyle dostanie, jeżeli wygra zawody z kompletem pięciu zwycięstw - trzech w grupie, a potem oczywiście w półfinale i finale. Duże premie tenisistki zgarną już za samo wyjście na kort oraz każdy wygrany mecz. Tenisowy rekord Polski, jeżeli chodzi o turniejowe premie, należy do Świątek - 2,6 mln dolarów za wygranie US Open 2022. Nieco mniej Iga zarobiła za triumfy w Roland Garros - 2,3 mln euro w 2023, 2,2 mln euro w 2022 i 1,6 mln euro w 2020 r. Agnieszka Radwańska największą wypłatę dostała po zwycięstwie w WTA Finals 2015 w Singapurze - nieco ponad 2 mln dolarów.

Tenisistki zagrają tradycyjnie w dwóch grupach systemem każda z każdą. Potem półfinały i wielki finał. Iga Świątek zacznie w nocy z niedzieli na poniedziałek lub z poniedziałku na wtorek i grać będzie co drugi dzień. Mecze grupowe zaczynać się będą o godzinie 23 polskiego czasu (transmisje na Canal+ Sport).

