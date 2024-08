Iga Świątek zaczyna walkę w US Open a tu takie słowa! Legendy biją na alarm!

Iga Świątek meczem z Kamillą Rachimową zaczyna walkę w US Open 2024

Zdaniem Johna McEnroe Polka może być już zmęczona sezonem. Poza tym korty US Open mogą okazać się dla niej za szybkie

Mats Wilander zwraca uwagę na to, że Iga Świątek ostatnio przegrywała nawet na kortach ziemnych

Obie tenisowe legendy wyżej oceniają szanse Aryny Sabalenki

Iga Świątek już dzisiaj meczem z Kamillą Rachimową rozpocznie walkę w US Open, ostatnim wielkoszlemowym turnieju w sezonie. Rok temu Polka broniła w Nowym Jorku. Skończyła się porażką w 4. rundzie w Jeleną Ostapenko. - Na pewno w zeszłym roku czułam, że mam wiele rzeczy do obrony - pozycję nr 1 na świecie, wszystkie moje punkty, a także sam tytuł. Czułam, że mam dużo bagażu na ramionach - powiedziała Iga Świątek przed pierwszym meczem w US Open. - W tym roku jest trochę inaczej. Staram się skupić na tym, co powinnam zrobić, aby grać jak najlepszy tenis. Moje oczekiwania nie są tak wysokie w porównaniu z zeszłym rokiem, bo wiem, że to był naprawdę intensywny sezon, a po igrzyskach nie było łatwo. Dlatego czuję się najlepiej, kiedy skupiam się tylko na treningu i harówce na korcie, na ulepszaniu swojej gry, a nie na wynikach. Postaram się zachować to nastawienie i wszystko robić krok po kroku - dodała Polka.

Iga Świątek? Nie jestem do końca pewien, czy starczy jej sił i ile jej zostało w baku John McEnroe

John McEnroe wątpi w Igę Świątek. Szczere słowa legendy

John McEnroe uważa, że ​​to Aryna Sabalenka jest faworytką numer 1. - Nie grała w Wimbledonie ani na igrzyskach, więc może być nieco świeższa od innych zawodniczek. Gdybym miał wybrać kogoś, postawiłbym na nią. Iga? Nie jestem do końca pewien, czy starczy jej sił i ile jej zostało w baku - stwierdził Amerykanin, mistrz siedmiu Szlemów. - Jej gra zdecydowanie bardziej nadaje się na wolniejszy kort: ziemny albo wolniejszy kort twardy. A w Nowym Jorku gra się dość szybko, więc pewne uderzenia nie będą tutaj w jej wykonaniu tak skuteczne - dodał John McEnroe.

Iga Świątek pokazywała ostatnio, że można ją zranić nie tylko na kortach twardych i trawiastych, ale nawet na ziemi. To jest moment niepokoju Mats Wilander

Mats Wilander radzi Idze Świątek: To jest moment niepokoju

Podobnie myśli Mats Wilander, również siedmiokrotny mistrz Szlemów. - Uważam, że Iga pokazywała ostatnio, że można ją zranić nie tylko na kortach twardych i trawiastych, ale nawet na ziemi. Na igrzyskach zagrała na swojej ulubionej nawierzchni i na ulubionym stadionie, ale tam nie wygrała. A teraz nie wygrała również w Cincinnati, gdzie gra się bardzo szybko. To jest moment niepokoju i myślę, że ona wciąż szuka najlepszych rozwiązań. A myślę, że powinna wziąć przykład ze swojego idola Rafy Nadala i wrócić do stylu gry, jak prezentuje w Paryżu. Jeśli to nie zadziała, to trudno, ale to jest miejsce, gdzie czuje się komfortowo - stwierdził Szwed.

Mats Wilander uważa, że US Open wygra Iga Świątek lub Aryna Sabalenka. - Ale Aryna Sabalanka staje się wielką faworytką. Ona wie, że może pokonać samą siebie, ale z każdym turniejowym zwycięstwem i z każdym zwycięstwem nad Świątek nabiera pewności siebie i wie, że może wygrywać nawet, gdy nie jest w najlepszej formie, co sprawia, że ​​częściej gra swój najlepszy tenis - dodał były szwedzki tenisista.

