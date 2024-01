i Autor: Polsat Sport, Andrzej Lange/SUPER EXPRESS

Nie powstrzymała emocji

Iga Świątek zalała się łzami na korcie. Wszystko przez ważny dzień dla jej ojca. Tomasz Świątek wyjawił tajemnicę trudnych chwil

Tomasz Piechna 13:09

Otwarcie 2024 roku dla Igi Świątek jest całkiem udane. Tenisistka z bardzo dobrej strony pokazała się w United Cup, a także została wybrana najlepszym polskim sportowcem 2023 roku w plebiscycie "Przeglądu Sportowego". To co najważniejsze jest jednak przed tenisistką. Wielu kibiców liczy na sukces Świątek na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. W Tokio Polka odpadła dość szybko i po porażce zalała się łzami. Do tych chwil w wywiadzie wrócił ojciec zawodniczki, Tomasz Świątek.