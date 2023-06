Iga Świątek zaniemówiła po pytaniu od dziennikarza. Musiała porządnie zastanowić się nad odpowiedzią

Iga Świątek od dwóch zwycięstw bez straty seta zaczęła rywalizację w wielkoszlemowym Rolandzie Garrosie w 2023 roku. Najpierw wygrała z Cristiną Bucsą a później z Claire Liu i obie te rywalki pokonała takim samym wynikiem – 6:4, 6:0. Jak widać do tej pory przeciwniczki były w stanie postawić się Idze jedynie w otwierających partiach. Roland Garros to wyjątkowy dla Polki turniej i na pewno jednym z powodów jest fakt, że najczęściej przypada on na jej urodziny, czyli 31 maja. To właśnie poniekąd z urodzinami związane było pytanie, które otrzymała Świątek na konferencji prasowej od jednego z dziennikarzy.

Jedno pytanie sprawiło kłopot Świątek. W końcu odpowiedziała

Organizatorzy Rolanda Garrosa nie zawiedli i z okazji 22. urodzin przygotowali dla Igi Świątek tort, otrzymała ona także prezent od swojego sztabu. Po wygranym meczu z Liu natomiast Polka tradycyjnie wzięła marker i napisem na kamerze odniosła się do swoich urodzin oraz twórczości słynnej piosenkarki Taylor Swift, w której utworze pod tytułem „22” pada zdanie zapisane przez Świątek.

Po meczu na konferencji prasowej jeden z dziennikarzy dopytał, czy właśnie ten utwór najczęściej Polka słuchała w ostatnim czasie. – W mojej głowie na pewno – odpowiedziała krótko. Dziennikarz jednak się nie poddawał i kolejne pytanie już sprawiło Idze problem. Zapytano ją bowiem, który album Taylor Swift najbardziej jej pasuje. Świątek przez dłuższą chwilę milczała, później powiedziała, że ciężko jej to jednoznacznie określić, lecz na końcu wskazała na „Red”.