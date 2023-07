Iga Świątek zdradziła, co z jej zdrowiem przed Wimbledonem! Przejmujące szczegóły!

Iga Świątek nigdy wcześniej tego nie zrobiła! Polska tenisistka nie miała wyjścia, musiała się na to zdecydować

Iga Świątek czuje się dobrze przed Wimbledonem! Polka w piątek wycofała się z turnieju WTA w Bad Homburg, rezygnując z gry przed półfinałowym meczem z Włoszką Lucią Bronzetti. Jako powód podała gorączkę. "Z powodu gorączki i możliwego zatrucia pokarmowego mam za sobą nieprzespaną noc. Nie jestem w stanie dziś rywalizować i muszę zadbać o siebie" - tłumaczyła. Teraz Iga Świątek zapewniała jednak, że z jej zdrowiem jej już raczej wszystko w porządku. - Czuję się OK. Miałam naprawdę ciężką noc. Razem z trenerem od przygotowania fizycznego (Maciej Ryszczuk, red.) wykonaliśmy pomiary i wyniki badań nie wyglądały dobrze. Prawie całą noc nie spałam i bolał mnie brzuch, ale nie wiem czy coś mi dolegało, bo potem w ciągu dnia czułam się już dobrze. Dlatego myślę, że z moim zdrowiem będzie wszystko w porządku - powiedziała Iga Świątek w czasie konferencji prasowej przed Wimbledonem.

Iga Świątek pierwszy mecz w Wimbledonie zagra już w poniedziałek o godzinie 14. Jej rywalką będzie Chinka Lin Zhu. - Czuję, że dobrze wykorzystałam czas w Bad Homburg, żeby potrenować i przyzwyczaić się do kortów trawiastych. Mam wrażenie, że z każdym rokiem coraz szybciej przyzwyczajam się do tego rytmu gry. Jestem gotowa i podekscytowana przed Wimbledonem - powiedziała Polka. - Przygotowania do trawy są trudne, zwłaszcza kiedy dobrze zagrasz w Roland Garros. Bo potem masz mniej czasu. Jednak teraz mam wrażenie, że udało mi się zrobić więcej niż w poprzednich latach. Myślę, że najlepsi zawodnicy powinni dobrze grać na wszystkich nawierzchniach. Ja też chciałabym wreszcie nauczyć się grać na trawie i poczuć się na niej komfortowo. Daję z siebie wszystko, pracując nad moimi umiejętnościami. Teraz miałam nieco więcej czasu, żeby skupić się na podstawach, rozgrywając również mecze na trawie - dodała Polka.

