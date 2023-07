Polscy kibice wściekli przed Wimbledonem! Iga Świątek, Hurkacz i Linette zagrają w tym samym czasie, fatalny plan meczów!

Iga Świątek nigdy wcześniej tego nie zrobiła! Polska tenisistka nie miała wyjścia, musiała się na to zdecydować

W Wimbledonie zagra czwórka polskich singlistów - Iga Świątek, Hubert Hurkacz, Magda Linette i Magdalena Fręch. Już po pierwszych decyzjach organizatorów londyńskiego Szlema, tuż po losowaniu drabinek, stało się jasne, że trzy nasze największe gwiazdy zagrają pierwsze mecze tego samego dnia - w poniedziałek 3 lipca. Po ogłoszeniu planu gier polscy kibice są wściekli. Iga Świątek zacznie na korcie nr 1 (drugi co do wielkości) o godzinie 14 polskiego czasu. Jej mecz z Chinką Lin Zhu zacznie się punktualnie o tej godzinie, bo będzie to pierwsze spotkanie tego dnia na tym korcie.

Hubert Hurkacz i Magda Linette zagrają na bocznych kortach. I oba te mecze zaplanowano jako drugie w kolejności. Spotkanie Hurkacza z Hiszpanem Albertem Ramosem-Vinolasem zacznie się po zaplanowanym na godz. 12 polskiego czasu meczu kobiet Kudermietowa - Kanepi. Zatem należy się spodziewać, że wrocławianin zacznie ok. godziny 13.30-14.00. Podobnie jest w przypadku Linette. Poznanianka mecz ze Szwajcarką Jil Teichmann rozpocznie po meczu kobiet Bogdan - Samsonowa (godz. 12). Zatem należy się spodziewać, że Polka też wyjdzie na kort ok. godziny 13.30-14.00.

Kiedy organizatorzy Wimbledonu ogłosili plan gier, wśród polskich kibiców aż zawrzało. "Jak mogli zaplanować wszystkie trzy mecze Polaków w tym samym czasie?!" - grzmią w mediach społecznościowych fani. Prawda jest jednak taka, że Brytyjczycy mają w głębokim poważaniu, że cała polska trójka gwiazd zagra w tych samych godzinach. Gdyby to była trójka z Wielkiej Brytanii, to byłaby zupełnie inna sprawa…

14:00: Świątek - Zhu (kort nr 1)ok. 14:00: Hurkacz - Ramos (kort nr 18)ok. 14:00: Linette - Teichmann (kort nr 17)Mieli wyczucie organizatorzy #Wimbeldon…— Hubert Błaszczyk (@hubertblaszczyk) July 1, 2023