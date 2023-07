i Autor: AP Kiedy gra Hurkacz Wimbledon O której gra Hurkacz - Ramos-Vinolas O której godzinie mecz Hurkacza w 1. rundzie

Wimbledon 2023

Kiedy gra Hurkacz Wimbledon O której gra Hurkacz - Ramos-Vinolas O której godzinie mecz Hurkacza w 1. rundzie

Hubert Hurkacz Kiedy gra pierwszy mecz Wimbledon O której gra Hurkacz - Ramos-Vinolas O której godzinie mecz Hurkacza 1. runda. Hubert Hurkacz zaczyna walkę w Wimbledonie, a jego pierwszy rywal to Hiszpan Albert Ramos-Vinolas (nr 72). Najlepszy polski tenisista ostatni ma gorszy okres, a w ranking spadł na 18. miejsce. Ale potencjał Hurkacz ma wciąż ogromny. To w końcu półfinalista Wimbledonu, pogromca Rogera Federera. Jest już plan gier i znamy godzinę meczu Hurkacz - Ramos-Vinolas. To trzeci mecz Polaka z tym Hiszpanem, poprzednie dwa wygrał. Sprawdź, kiedy gra Hurkacz Wimbledon O której mecz Hurkacza.