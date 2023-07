Kiedy gra Iga Świątek Wimbledon O której gra Iga Świątek - Lin Zhu O której godzinie mecz Świątek 1. runda

Finał dla Igi Świątek? Wszystko na to wskazuje!

Iga Świątek zaczyna walkę w Wimbledonie, a jej rywalką w 1. rundzie będzie Chinka Lin Zhu. Za nami losowanie, a organizatorzy Wimbledonu poinformowali już, mecze w których połówkach drabinek będą rozgrywane jako pierwsze. Mecz Iga Świątek - Lin Zhu w 1. rundzie Wimbledonu zostanie rozegrany w poniedziałek 3 lipca. Poniżej więcej informacji.

Iga Świątek przed Wimbledonem trenowała długo w Bad Homburg. Polka rozegrała tam trzy mecze, dochodząc do półfinału turnieju WTA w Bad Homburg. Liderka rankingu prezentowała się naprawdę świetnie. Przed meczem z Włoszką Lucią Bronzetti poinformowała jednak, że wycofuje się z rywalizacji. Jako powód podała gorączkę. "Przykro mi, ale niestety nie dam rady zagrać dziś mojego meczu. Z powodu gorączki i możliwego zatrucia pokarmowego mam za sobą nieprzespaną noc. Nie jestem w stanie dziś rywalizować i muszę zadbać o siebie. Wasz doping w Bad Homburg był niesamowity i dziękuję za to" - napisała do kibiców Iga Świątek. Oby ze zdrowiem Polki było wszystko dobrze. Być może po prostu oszczędza siły na Wimbledon.

Iga Świątek pierwszy mecz na Wimbledonie z Chinką Lin Zhu zagra w poniedziałek 3 lipca. Ma zatem sporo czasu na odpoczynek i spokojne treningi na londyńskiej trawie. W sobotę spotka się z mediami na konferencji prasowej w Londynie. - Naprawdę coraz lepiej czuję się na tej nawierzchni. Cieszę się, że mogę grać na niej tak solidny tenis. Zwykle nie mam zbyt wiele czasu na treningi na trawie, więc jestem zadowolona, że wykorzystałem w stu procentach czas między Roland Garros a Wimbledonem - powiedziała Iga Świątek, która wygrała już dziesięć meczów z rzędu (siedem na mączce, trzy na trawie). - Gram coraz lepiej, robię postępy i mam nadzieję, że tak będzie przez następne dwa tygodnie - dodała Polka. - Nie tak chciałam zakończyć turniej, ale to był dobry czas w Bad Homburg. Dużo się nauczyłam i dobrze się bawiłam. Do zobaczenia niebawem! - stwierdziła.

Mecz Iga Świątek - Lin Zhu w 1. rundzie Wimbledonu zostanie rozegrany w poniedziałek 3 lipca. Czekamy na plan gier i podamy tutaj godzinę meczu Świątek - Zhu. Transmisje TV z Wimbledonu na antenie Polsatu Sport i innych sportowych kanałach Polsatu.