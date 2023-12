Iga Świątek zdradziła, jak spędzi Sylwestra! Tego na pewno nie zrobi! "Bym umarła!" ZDJĘCIA

Iga Świątek w Sylwestra podzieliła się z kibicami sympatycznymi zdjęciami i postem podsumowującym 2023 rok, który był w wykonaniu mistrzyni Roland Garros i liderki rankingu wspaniały. Tenisowa gwiazda zdradziła, jak przywita 2024 rok.

Iga Świątek o Sylwestrze. Jak przywita 2024 rok?

"Na pewno nie doczekam do północy w Perth, bo jutro po prostu bym „umarła”, ale powspominam tu 2023 rok" - napisała Iga Świątek na Instagramie, publikując sympatyczne zdjęcia z minionych 12 miesięcy. "Tych kilka zdjęć nie pokazuje wszystkich wyzwań, trudności i radości. Ale… ten rok miał to wszystko i jeszcze więcej. Wszystkiego najlepszego dla Was na 2024 ode mnie i mojego zespołu. Nic nie staje się prostsze, po prostu stajecie się lepsi" - dodała Iga Świątek.

Polska już 1 stycznia zagra z Hiszpanią o pierwsze miejsce w grupie i pewny awans do kolejnej fazy grupowej United Cup. O godzinie 3 nad ranem polskiego czasu na kort wyjdzie Hubert Hurkacz, który powalczy z Alejandro Davidovichem Fokiną. Potem mecz Igi Świątek z Sarą Sorribes Tormo, a na koniec mikst. - To mój pierwszy raz w Perth i jestem przeszczęśliwa, że panuje tu taka atmosfera, dzięki polskim kibicom. Mam nadzieję, że przyjdziecie tu także 1 stycznia, mimo tego, że my wszyscy będziemy... Znaczy, wy będziecie na kacu — powiedziała Iga Świątek po meczu z Brazylią (3-0), rozbawiając kibiców.

