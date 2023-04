Iga Świątek zdradziła, jak zmieniła ją tenisowa sława. Niepokojące słowa naszej gwiazdy, zmusiło ją do tego

Sława to same przyjemności? Nic bardziej mylnego! Przekonuje o tym Iga Świątek, która jest liderką światowego rankingu przyznała, że nie wszystko jest tak kolorowe, jak niektórym mogłoby się wydawać. Iga Świątek na tenisowach kortach spotkała wiele koleżanek - jedną z nich jest Mikaela Shiffrin. Obie zawodniczki postanowiły razem przygotować dużą niespodziankę dla kibiców i zorganizowały wspólną transmisję na żywo na Instagramie.

Iga Świątek o tym, jak zmieniła ją tenisowa sława. "Traktują mnie inaczej"

Świątek nie ukrywa, że sława ma nie tylko blaski, ale także cienie. Najlepsza tenisistka na świecie przyznała wprost, że musiała się zmienić, w czym sport jej pomógł, ale także wymusił niektóre kwestie.

Rosyjska tenisistka odpłynęła. Obrzydliwe słowa Kuzniecowej! "Propaganda i rusofobia"

- Wszystko przez ten dodatkowy impuls. Zdawałam sobie sprawę, że jeśli chcę zostać elitarną sportsmenką, to muszę się nauczyć działać z mediami. Musiałam wiedzieć, co chcę powiedzieć i jak to przekazać. Kiedy zaczęłam mówić przed kamerami, to zdałam sobie sprawę, że jeśli jestem w stanie to zrobić z mediami, to też mogę robić to samo w rozmowach z innymi ludźmi - mówiła Świątek.

QUIZ: Czy rozpoznasz gwiazdy światowego tenisa? Nie znać ich to wstyd dla kibica! Sprawdź się

QUIZ: Czy rozpoznasz gwiazdy światowego tenisa? Nie znać ich to wstyd dla kibica! Sprawdź się Pytanie 1 z 14 Kim jest ta tenisistka? Agnieszka Radwańska Iga Świątek Maja Chwalińska Dalej

Tenisistka przyznała, że czasem ciężej jej zaufać także innym osobom. - W Polsce ludzie są bardzo mili, ale teraz trudno mi porozmawiać z jakąś osobą i dać jej znać, kim jestem. Czasami traktują mnie inaczej i to widać. Próbuję się dowiedzieć, jak radzić sobie w tym świecie - dodała.

Kiedy kolejne starty Igi Świątek? Kiedy gra?

Kiedy Iga Świątek wróci na tenisowe korty? Z powodu problemów zdrowotnych w Stanach Zjednoczonych, tenisistka z Raszyna opuściła Miami Open. Niewykluczone, że Świątek wystąpi podczas turnieju w Stuttgarcie.