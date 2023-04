i Autor: Pixabay Tenis

Brzydki atak

Rosyjska tenisistka odpłynęła. Obrzydliwe słowa Kuzniecowej! "Propaganda i rusofobia"

Świat tenisa wciąż dzieli kwestia startów rosyjskich i białoruskich sportowców w tej dyscyplinie. Coraz więcej wskazuje na to, że ostatecznie ugnie się także Wimbledon. Iga Świątek czy Petra Kvitova stanowczo odniosły się do tej kwestii, twierdząc, że reprezentanci tych krajów powinni być wykluczeni. Do sprawy odniosła się Rosjanka Swietłana Kuzniecowa. Te kuriozalne słowa nie przejdą bez echa.