Iga Świątek znów przeszła do historii. Dołączyła do elitarnego grona, a to z pewnością jeszcze nie koniec

Iga Świątek w bardzo młodym wieku wspięła się na tenisowy szczyt. Polka w 2022 roku została liderką rankingu WTA i wygrywała turniej za turniejem. W kolejnym sezonie rywalki prezentowały już jednak zdecydowanie bardziej zbliżony poziom do naszej zawodniczki i po ponad roku bycia numerem jeden Świątek musiała ustąpić Arynie Sabalence. Przed nią teraz ciekawy okres, bo nie wiadomo, jak zareaguje na korcie na te wydarzenia. Po US Open „Super Expressowi” udało się porozmawiać z Igą Świątek, która opowiedziała o wielu ciekawych kwestiach, takich jak relacje właśnie z nową liderką rankingu, Aryną Sabalenką. Po ostatnim wielkoszlemowym turnieju w tym roku okazało się również, że Świątek jest dopiero 23. zawodniczką w historii, która przekroczyła kwotę 20 mln dolarów zarobionych na korcie.

Iga Świątek weszła do elitarnego grona. A czołówka zdaje się być tuż tuż

Iga Świątek po dotarciu do 4. rundy US Open zarobiła 280 tys. dolarów. To oznaczało, że zdołała przebić barierę 20 mln dolarów i obecnie zarobiła ona na kortach dokładnie 20 190 763 dolarów, co daje jej 22. miejsce w historii. Warto przypomnieć, że nie jest ona Polką z najwyższą gażą w karierze – póki co więcej od niej zarobiła Agnieszka Radwańska, która z ponad 27 mln dolarów plasuje się na 9. miejscu.

Warto jednak zauważyć, że w tym tylko roku Iga Świątek zarobiła niemal 5,5 mln dolarów. Do końca sezonu ta kwota może znacznie wzrosnąć, a jeśli w 2024 nasza najlepsza tenisistka zagra przynajmniej tak dobrze, jak w tym, to Polka nie powinna mieć problemu ze wskoczeniem do pierwszej dziesiątki, którą otwiera Swietłana Kuzniecowa z 25 816 890 dolarami zarobionymi na światowych kortach. Do podium tego „rankingu” jednak będzie jej jeszcze sporo brakować, na trzecim miejscu znajduje się Simona Halep (niedawno zawieszona za doping na 4 lata) mająca zarobione ponad 40 mln dolarów, na drugim Venus Willimas z ponad 42,5 mln dol., a na pierwszym jej siostra Serena Williams, która z światowych kortach zarobiła astronomiczne 94,8 mln dolarów.