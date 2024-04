Iga Świątek znów to zrobiła! Piękne chwile coraz bliżej!

Iga Świątek po porażce w Miami Open postanowiła zostać nieco dłużej na Florydzie. Liderka rankingu WTA miała wynajęte mieszkanie niedaleko plaży i spędziła miło czas, relaksując się przed świętami i odpoczywając po kolejnej potężnej dawce tenisa. W tym sezonie Polka rozegrała już 25 meczów, w latach 2022-2024 to już 108 singlowych spotkań, dużo więcej niż w przypadku jej rywalek.

Iga Świątek ucieka Arynie Sabalence! Znów powiększyła przewagę

Iga Świątek rozpoczęła już 97. tydzień panowania w rankingu WTA, a jej przewaga nad Aryną Sabalenką urosła do 2790 pkt. Polska dominatorka zajmuje aktualnie 10. miejsce na liście wszech czasów jeżeli chodzi o czas spędzony na tenisowym tronie. Następna w kolejce do wyprzedzenia jest Lindsay Davenport (98 tygodni), którą nasza gwiazda dogoni za tydzień. Iga Świątek ma niemal zagwarantowane łącznie m.in. co najmniej 106 tygodni jako nr 1. Granicę 100 tygodni osiągnie 22 kwietnia, po turnieju WTA w Stuttgarcie, gdzie będzie bronić tytułu i powalczy o kolejne porsche.

Wcześniej Iga Świątek powalczy w meczu Szwajcaria - Polska w rozgrywkach BJK Cup. Trzykrotna mistrzyni Roland Garros wraca do kadry po nieobecności w kończącym sezon turnieju finałowym w Sewilli. Mecz ze Szwajcarią w Biel w dniach 12-13 kwietnia. Potem już seria turniejów na mączce.

Czołówka rankingu WTA (1 kwietnia 2024)

1. Iga Świątek 10715 pkt

2. Aryna Sabalenka 8195

3. Coco Gauff 7150

4. Jelena Rybakina 5848

5. Jessica Pegula 5035

