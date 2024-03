Te liczby ujawniają brutalną prawdę o Idze Świątek! Ogromny wysiłek, płaci za dobre wyniki

Iga Świątek płaci cenę za swoją imponującą regularność. Polka niezwykle rzadko odpada we wczesnych fazach turniejów. Jeżeli ich nie wygrywa, to dochodzi w nich daleko, przez co liczba rozgrywanych meczów ciągle się kumuluje. Porażki przychodzą coraz częściej w wyniku zmęczenia, jeżeli nie fizycznego to mentalnego. Tak było choćby niedawno w Dubaju (4:6, 4:6 z Kalinską) czy teraz w Miami (4:6, 2:6 z Aleksandrową).

W 2024 r. Iga Świątek rozegrała już 25 singlowych meczów. W sumie w latach 2022-2024 czyli w erze jej dominacji tych spotkań było aż 180. To dużo więcej niż w przypadku Aryny Sabalenka (142), Coco Gauff (151) czy innych tenisistek z czołówki.

Iga Świątek powinna grać mniej? Tak uważają członkowie jej zespołu

Iga Świątek niedawno przyznała, że członkowie jej zespołu doradzają jej, aby w przyszłości stopniowo zaczęła ograniczać liczbę występów, koncentrując się na najważniejszych turniejach. - Rozważam to, ale wciąż jestem na etapie, w którym chcę grać wszystko, a przynajmniej tam, gdzie czułam się dotąd dobrze. Jednak jeżeli będzie to niezbędne, pewnie tak zrobimy - stwierdziła. - Do tego mnie namawiają, ale wciąż czuję, że mogę grać dużo i sobie z tym radzić. Jednak myślę, że kiedy z wiekiem stanę się mądrzejsza i bardziej doświadczona, będę w stanie podejmować takie decyzje i grać mniej. Na razie kiedy sobie pomyślę o tych wszystkich turniejach, które lubię, szczególnie tych na mączce, nie czułabym się dobrze, rezygnując z nich - przyznała Iga.

Tyle meczów singlowych rozegrały zawodniczki z Top-6 rankingu WTA w latach 2022-2024 (stan na 28 marca 2024):

Iga Świątek

2024 - 25

2023 - 79

2022 - 76

Suma: 180

Aryna Sabalenka

2024 - 18

2023 - 69

2022 - 55

Suma: 142

Coco Gauff

2024 - 23

2023 - 67

2022 - 61

Suma: 151

Jelena Rybakina

2024 - 24

2023 - 62

2022 - 61

Suma: 147

Jessica Pegula

2024 - 14

2023 - 77

2022 - 63

Suma: 154

Ons Jabeur

2024 - 7

2023 - 53

2022 - 64

Suma: 124