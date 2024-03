Iga Świątek ograniczy występy?! Namawiają ją do tego osoby z zespołu, ważne decyzje wkrótce!

Iga Świątek po przylocie do Kalifornii miała sporo wolnego czasu. Jak go spędziła? - Jeden dzień byłam w Malibu i to było niesamowite. Zakupy, plaża... Drugi dzień już był spokojniejszy, bardziej relaksacyjny. Posiedziałam przy basenie i było fajnie - zdradziła Polka.

Po turniejach w Dausze i Dubaju liderka rankingu WTA przyznała, że na koniec tego tenisowego maratonu (rozegrała 8 meczów w 12 dni) opadła z sił. Teraz porównała wyzwania, z jakimi tenisistki radzą sobie w Szlemie z tymi w czasie intensywnych turniejów WTA w Zatoce Perskiej. Jej obserwacje były bardzo celne i interesujące.

Iga Świątek będzie grała mniej? Polka musi podjąć ważne decyzje

- Wszystko było inne. Nawierzchnia jest inna i warunki pogodowe także. W Dubaju i Dausze przeważnie gramy, kiedy jest dość zimno w porównaniu do innych turniejów w tourze. Rozgrywamy tam mecze praktycznie codziennie, więc to jest zupełnie inny rytm niż w czasie Szlemów. Lubię turnieje w Dubaju i Dausze, bo jest tam dość spokojnie, nie za dużo się dookoła dzieje. Oczywiście to ważne imprezy, ale na przykład tutaj mamy więcej zobowiązań związanych ze sponsorami. Tam możesz po prostu skupić się tylko na tenisie oraz pracy i bardzo mi się to podoba - porównywała Iga Świątek.

- Tamte turnieje są wymagające fizycznie, bo już od pierwszych rund możesz grać z czołowymi zawodniczkami. Teraz w WTA drabinki są tak mocno obsadzone, że od razu możesz wpaść na obrończynię tytułu czy zwyciężczynię Szlema. Dlatego cały czas musisz być gotowa, żeby grać kolejne mecze dzień w dzień na najwyższym poziomie, a między turniejami masz dwa dni przerwy, jeden na podróż, a drugi na trening. Doha i Dubaj są ciężkie, więc cieszę się, że udało mi się jeden z tych turniejów wygrać, a w drugim dojść do półfinału. Myślę, że poradziłam sobie z tymi wyzwaniami całkiem dobrze - podkreślała Iga. - Oczywiście chciałabym zagrać lepiej w Dubaju, ale myślę, że dałam z siebie maksimum. Nie byłam w stanie rozegrać dziesięciu kolejnych meczów z rzędu na tym samym poziomie. Zaakceptowałam to i myślę, że musimy pogodzić się z tym, że kalendarz jest tak napakowany - dodała Polka.

Iga Świątek zdradziła, że być może w przyszłości grać będzie rzadziej, omijając więcej turniejów. Tak jak robiła np. Serena Williams. - W moim zespole są osoby, które mówią mi, że być może wkrótce mądrzej będzie stać się taką zawodniczką, która odpuszcza niektóre turnieje, koncentrując się na tych ważniejszych. Taką, która planuje starty tak, żeby nie przesadzać z pogonią za punktami, ale robić wszystko krok po kroku, jak niektóre topowe bardziej doświadczone tenisistki. Myślę o tym, ale wciąż jestem na etapie, w którym chcę grać wszystko, a przynajmniej w tych turniejach, w których czułam się dotąd dobrze. Na pewno przed igrzyskami ciężko mi będzie podjąć decyzję, że na przykład rezygnuję z gry w danym turnieju, żeby pozostać świeżą i mieć więcej czasu na regenerację. Dlatego zobaczymy, ale jeżeli będzie to niezbędne, pewnie tak zrobimy. Na pewno chcę być gotowa na igrzyska. To ważny turniej, ale z drugiej strony, masz wiele szans w czasie tenisowego roku. Chciałabym tam dobrze zagrać, ale nie chcę nakładać na siebie za dużej presji - tłumaczyła w swoim stylu mistrzyni Roland Garros.

Czy zatem możemy się spodziewać, że Iga Świątek w niedalekiej przyszłości ograniczy liczbę swoich występów w trakcie sezonu? - Do tego namawiają mnie w zespole, ale wciąż czuję, że mogę grać dużo i sobie z tym radzić. Chcę grać i nie tracić okazji. Jednak myślę, że kiedy będę stawać się mądrzejsza i bardziej doświadczona, będę w stanie podejmować takie decyzje i grać mniej. Teraz kiedy sobie pomyślę o tych wszystkich turniejach, które lubię, szczególnie tych na mączce, nie czułabym się dobrze, rezygnując z nich - przyznała Iga.

W piątek Polka zmierzy się z Danielle Collins lub z Eriką Anriejewą. Z Amerykanką stoczyła niedawno dramatyczny i pasjonujący bój w 2. rundzie Australian Open. Wygrała 6:4, 3:6, 6:4, odrabiając straty w piekielnie trudnej sytuacji. - To dość zabawne, że w tourze jest tak dużo zawodniczek, a już na samym początku sezonu mogę znów zagrać z Danielle. Ale to nie ma znaczenia, bo kiedy chcesz dobrze wypaść w takim turnieju, musisz pokonywać bardzo dobre zawodniczki, a Danielle jest jedną z nich. Będę gotowa - stwierdziła na koniec Iga Świątek.

Iga Świątek walczy w Indian Wells. Trudne losowanie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.