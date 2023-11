Ile zarobił Hubert Hurkacz w ATP Finals 2023 PREMIE, Nagrody pieniężne. Wielka kasa dla Polaka!

Hubert Hurkacz zagra w ostatniej kolejce fazy grupowej ATP Finals, a jego rywalem będzie Novak Djoković! Polak był pierwszym rezerwowym w prestiżowych mistrzostwach, a we wtorkowym spotkaniu Stefanos Tsitsipas skreczował już po trzech gemach z Holgerem Rune. Grek zaraz potem wycofał się z turnieju. W jego miejsce wskoczył Hurkacz. ATP Finals 2023 w Turynie to kończące sezon nieoficjalne mistrzostwa świata. Gra w nich tradycyjnie ośmiu najlepszych tenisistów sezonie (i osiem par deblowych). Walczą w dwóch grupach systemem każdy z każdym. Potem półfinały i wielki finał. Hubert Hurkacz już jako rezerwowy zarobił w ATP Finals 2023 duże pieniądze. Teraz zgarnie jeszcze więcej i powalczą o kolejną premię.

Ile zarobił Hurkacz w ATP Finals 2023 Premie, nagrody pieniężne

Hubert Hurkacz jako pierwszy rezerwowy za samą tylko obecność i bycie do dyspozycji zarobił.. 152,5 tys. dolarów czyli ok. 633 tys. złotych. Teraz Polak wskoczył na miejsce Stefanosa Tsitsipasa. Dzięki temu dostanie 162,7 tys. dolarów za samo rozegranie meczu oraz kolejne 390 tys. jeżeli uda mu się go wygrać. Główni faworyci do zwycięstwa w ATP Finals to Novak Djoković i Carlos Alcaraz. Poniżej premie w ATP Finals 2023 w Turynie.

ATP Finals PREMIE Nagrody pieniężne pula nagród

Pula nagrów ATP Finals 2023 jest rekordowa - aż 15 milionów dolarów. Niepokonany w fazie grupowej mistrz w singlu zarobi... ponad 4,8 mln dolarów, dokładnie 4 801 500 dol!