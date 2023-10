Ile zarobił Jan Zieliński w Bazylei? ATP Bazylea PREMIE Nagrody pieniężne w deblu

Jan Zieliński i Hugo Nys walczą w finale turnieju debla ATP w Bazylei, a ich rywalami są Meksykanin Gonzalez i Francuz Roger-Vasselin. Polak i Monakijczyk biją się o tytuł i gromadzą cenne punkty, walcząc o awans do ATP Finals, kończących sezon mistrzostw. Zieliński i Nys grają też o spore pieniądze. Premie w deblu są mniejsze niż w singlu, ale w grze podwójnej też można nieźle zarobić. Jan Zieliński i jego partner Hugo Nys za awans do finału zarobili już 71 940 euro (do podziału). Jeżeli wygrają finał, premia wzrośnie do 134 890 euro (też do podziału).

ATP Bazylea PREMIE w deblu: Ile zarobił Jan Zieliński w Bazylei?

1. runda - 9420 euro

1/4 finału- 18 200

1/2 finału - 36 400

finał - 71 940

zwycięzcy - 134 890

