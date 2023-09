Ile zarobiła Iga Świątek US Open 2023 PREMIE Nagrody pieniężne

Iga Świątek poznała rywalkę w 4. rundzie US Open! To jej zmora, nigdy z nią nie wygrała!

Iga Świątek walczy w US Open i jest już w 4. rundzie, za co zarobiła już 284 tysiące dolarów. Gwiazdy z kortów w Nowym Jorku walczą o jeszcze większe pieniądze niż rok temu. Już za sam występ w 1. rundzie US Open Amerykanie zapłacą po 81,5 tys. dolarów (rok temu 80 tys. dolarów). Mistrzowie turniejów singlowych zagraną po 3 mln dolarów! Iga Świątek, która z turniejowych nagród uzbierała już w całej karierze 19,9 mln dolarów, jeszcze nigdy nie walczyła o tak duże pieniądze.

Tytułów mistrzów US Open bronią Iga Świątek i Carlos Alcaraz czyli aktualni liderzy rankingów WTA i ATP. Nasza 22-letnia gwiazda dominuje w kobiecym tenisie, a w męskim karty rozdaje 20-letni Hiszpan. Polka niedawno została zapytana, dlaczego w rankingach WTA i ATP prowadzą tak młodzi zawodnicy. - Mimo młodego wieku jesteśmy silni fizycznie i mamy dużo energii, żeby nad sobą pracować. Poza tym nie marnowaliśmy czasu, kiedy byliśmy młodsi. Zawsze wykorzystywaliśmy swoje szanse - analizowała Iga. - Kiedy myślę o mojej tenisowej drodze, to zawsze szłam do góry. Jestem z siebie dumna, bo wszystkie decyzje, które podjęłam, były dość mądre. Czasami to była moja zasługa, czasem ludzi z mojego otoczenia, a czasami po prostu zbiegi okoliczności. Jednak moja ścieżka była dość gładka i kiedy przechodziłam z juniorek do ITF a potem do WTA rzadko czułam, że nie jestem we właściwym miejscu - dodała Polka.

US Open 2023 PREMIE Nagrody pieniężne w turniejach singlowych (kwoty w USD)

Zwycięzcy – 3 000 000 dolarów

Finaliści – 1 500 000

1/2 finału – 775 000

1/4 finału – 455 000

IV runda – 284 000

III runda – 191 000

II runda – 123 000

I runda – 81 500

