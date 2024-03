Ile zarobiła Iga Świątek za finał Indian Wells PREMIE Nagrody pieniężne

Iga Świątek walczy w Indian Wells, gdzie premie są imponujące. Dwa lata temu Iga ustrzeliła w USA "słoneczny dublet", triumfując w Indian Wells i Miami Open, ale w 2023 r. przeżyła bolesne rozczarowanie. W Kalifornii odpadła w półfinale (2:6, 2:6 z Rybakiną), doznając na dodatek groźnej kontuzji żeber, przez którą wycofała się z turnieju na Florydzie. Teraz polska dominatorka będzie chciała znów pokazać moc, a przy okazji rozbić bank! Iga Świątek za awans do finału Indian Wells zarobiła już 595 tys. dolarów.

Indian Wells PREMIE Nagrody pieniężne Ile zarobiła Iga Świątek w Indian Wells 2024

Malowniczo położony kompleks Indian Wells Tennis Garden nazywany jest tenisowym rajem. Gwiazdy z kortów zgodnie nazywają go najpiękniejszą areną zmagań w tourze. Powstał w 2000 r. niedaleko Palm Springs w Kalifornii na spalonej słońcem pustyni, z której roztacza się niesamowity widok na pobliskie góry. W 2009 r. jego właścicielem został miliarder Larry Ellison, jeden z najbogatszych ludzi na świecie. To jego ogromne nakłady finansowe sprawiły, że ten tenisowy raj stał się najbardziej nowoczesnym i luksusowym kompleksem na świecie. Turniej w Indian Wells rangą i prestiżem ustępuje tylko turniejom wielkoszlemowym. Mistrzowie zgarną po 1,1 mln dolarów. Co ciekawe, pula nagród w sumie jest wyższa, ale powiększono głównie premie w pierwszych rundach. Mistrzowie zgarną mniej niż rok i dwa lata temu, kiedy zarobili 1,23 mln dolarów (2022) i 1,26 mln dol (20223). Premie w turniejach ATP i WTA (mężczyzn i kobiet) są identyczne.

1. runda – 30 050 dolarów

2. runda – 42 000 dol.

3. runda – 59 100 dol.

4. runda – 96 955 dol.

1/4 finału – 185 000 dol.

1/2 finału – 325 000 dol.

finał - 595 000 dol.

zwycięstwo - 1 100 000 dol.