Jannik Sinner wykreślony! Wszystko przez aferę dopingową, los Świątek wciąż nie jest pewny

Sinner wykluczony z prestiżowych nominacji. Co ze Świątek?

Jannik Sinner i Iga Świątek przez pewien czas wspólnie liderowali w światowych rankingach najlepszych tenisistów i tenisistek. Włoch swoją pozycję utrzymał, choć obecnie jest zawieszony i nie może bronić punktów zdobytych przed rokiem, natomiast Polka straciła swoją pozycję pod koniec 2024 roku i wciąż jej nie odzyskała. Ciekawym zbiegiem okoliczności jest to, że w podobnym okresie zostali oskarżeni o stosowanie dopingu, jednak zakazane substancje nie dostały się do ich organizmów w sposób zamierzony. W przypadku Włocha zakazana substancja dostała się poprzez maść stosowaną przez jego masażystę, natomiast Świątek przyjęła skażony lek. Ostatecznie wina Polki została uznana za mniejszą, ponieważ Światowa Agencja Integralności Tenisa (ITIA) ukarała ją symbolicznym miesiącem zawieszenia, a Polska Agencja Antydopingowa (POLADA) i Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) nie odwołały się od tego wyroku. Inaczej było w przypadku Sinnera – WADA odwołała się od uniewinniającego wyroku ITIA, a Włoch nie czekając na decyzję Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS) postanowił porozumieć się z WADA i przyjął 3-miesięczne zawieszenie, które zaczęło się w połowie lutego. Okazuje się jednak, że będzie to miało dalsze, choć mniej uciążliwe, konsekwencje.

Iga Świątek nie podała ręki trenerowi. Ekspert tenisowy komentuje: Iga była sfrustrowana, ale było to nieładne

Jak poinformowano, Jannik Sinner został skreślony z listy nominowanych do Laureus World Sports Awards – nagrody przyznawanej najlepszemu sportowcowi roku. Nierzadko laureatami nagrody zostawali tenisiści, choćby w 2024 był to Novak Djoković. Sinner jego wyczynu jednak nie powtórzy. – Po dyskusjach w ramach Akademii Laureus podjęto decyzję o wycofaniu nominacji Jannika Sinnera do tegorocznej Nagrody Światowej Laureus. Śledziliśmy tę sprawę, decyzje odpowiednich organizacji międzynarodowych i choć zauważyliśmy okoliczności łagodzące, nadal uważamy, że trzymiesięczny zakaz sprawia, że nominacja jest nieważna. Jannik i jego zespół zostali o tym poinformowani – powiedział Sean Fitzpatrick, przewodniczący Akademii Laureus, w oficjalnym oświadczeniu.

Warto zauważyć, że w dwóch ostatnich latach Iga Świątek trafiała do wąskiego grona 6 nominowanych, spośród których ostatecznie wybierana była zwyciężczyni. Nie wiadomo jednak, czy w jej przypadku miesięczne zawieszenie w sprawie o doping również sprawi, że Polka straci miejsce wśród nominowanych w nagrodzie przyznawanej w tym roku. Wszystko wyjaśni się już za kilka dni, bowiem 3 marca podane zostaną już oficjalne nominacje do Laureus World Sports Awards 2025.

